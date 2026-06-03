Balonare și arsuri la stomac de ani de zile? Posibil să nu fie de la stres

Le punem pe seama mesei copioase, a cafelei sau a unei zile aglomerate. Dar când balonarea și refluxul devin obișnuință, corpul încearcă de fapt să ne spună ceva. Un medic gastroenterolog explică unde se termină disconfortul banal și unde începe problema reală.

O femeie de 42 de ani vine la consult pentru altceva. În timpul discuției, menționează în treacăt că de vreo trei ani are arsuri la stomac aproape în fiecare seară și că se simte balonată după mese. A încercat pastile de la farmacie, a tăiat cafeaua, s-a obișnuit cu ideea că așa e organismul ei.

Este unul dintre cele mai frecvente scenarii pe care le întâlnim în cabinetul de gastroenterologie. Oameni care trăiesc ani de zile cu simptome digestive devenite atât de familiare încât nici nu le mai consideră o problemă. Și tocmai aici este capcana.

De ce ignorăm atât de ușor balonarea și refluxul?

Pentru că, de cele mai multe ori, par lucruri mărunte. O arsură care trece cu un pahar de lapte. O balonare care dispare a doua zi. Sunt simptome care vin și pleacă, și exact din acest motiv creierul le clasează drept normale.

În plus, există o normalizare culturală. Mâncăm copios, ne grăbim, ne stresăm, iar disconfortul digestiv pare prețul firesc al unui ritm de viață alert. Așa se face că mulți pacienți amână ani întregi o vizită care ar fi durat treizeci de minute.

Ce se întâmplă, de fapt, în corp?

Refluxul gastroesofagian apare atunci când conținutul acid al stomacului urcă în esofag. Senzația de arsură în spatele sternului, gustul acru în gură sau tusea seacă nocturnă sunt manifestările tipice. Repetat în timp, acidul poate irita și inflama mucoasa esofagului.

Balonarea, pe de altă parte, are cauze multiple: de la modul în care digerăm anumite alimente, la dezechilibre ale florei intestinale, intoleranțe alimentare sau afecțiuni care merită investigate. Faptul că este frecventă nu înseamnă că este întotdeauna lipsită de importanță.

Mit și realitate despre digestie

Ce credem Ce spune medicul Arsurile sunt normale dacă am mâncat picant sau gras. Ocazional, da. Dacă apar de mai multe ori pe săptămână, săptămâni la rând, merită investigate. Dacă pastilele de la farmacie ajută, problema e rezolvată. Ele maschează simptomul, dar nu tratează cauza. Folosite mult timp fără control, pot ascunde o problemă reală. Balonarea e doar de la ce am mâncat. Uneori. Alteori indică o intoleranță, un dezechilibru sau o afecțiune care se tratează. Sunt prea tânăr ca să am probleme digestive serioase. Afecțiunile digestive nu țin cont de vârstă. Simptomele persistente merită verificate la orice vârstă.

Când disconfortul devine semnal de alarmă?

Există câteva situații în care o vizită la gastroenterolog nu mai este opțională, ci necesară. Iată semnele care nu ar trebui amânate:

arsuri sau reflux de mai multe ori pe săptămână, timp de câteva săptămâni;

dificultate sau durere la înghițire;

balonare însoțită de scădere în greutate fără explicație;

dureri abdominale care revin frecvent;

modificări persistente ale tranzitului intestinal;

anemie sau oboseală inexplicabilă;

orice simptom digestiv însoțit de sânge.

Niciunul dintre aceste semne nu înseamnă automat o boală gravă. Dar fiecare dintre ele este un motiv întemeiat să ceri o evaluare, în loc să aștepți să treacă de la sine.

Cum arată, de fapt, o evaluare?

Mulți pacienți amână tocmai pentru că își imaginează un proces complicat și neplăcut. În realitate, evaluarea începe cu o discuție despre simptome, istoric și obiceiuri alimentare. În funcție de situație, medicul poate recomanda o ecografie abdominală, analize sau, atunci când este indicat, o investigație endoscopică.

Vestea importantă este că majoritatea problemelor digestive descoperite devreme se tratează simplu, adesea prin ajustări ale alimentației și un tratament țintit. Cu cât evaluarea are loc mai devreme, cu atât soluția este mai ușoară.

Trei lucruri pe care le poți face de mâine

Mese mai mici și mai dese, în loc de mese copioase seara târziu. Evită să te întinzi imediat după masă. Lasă cel puțin 2-3 ore. Dacă simptomele persistă peste câteva săptămâni, programează o evaluare. Nu aștepta să devină o obișnuință.

Despre autoare

Articol redactat de Dr. Lucaci Mariana, medic specialist gastroenterologie la clinica Anastasios din Bacău. Materialul are scop informativ și nu înlocuiește o consultație medicală. Pentru evaluare și recomandări personalizate, programările se pot face la clinica Anastasios din Bacău.

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