S-a încheiat modernizarea Palatului Administrativ din Bacău. Clădirea a fost consolidată seismic și renovată energetic

Lucrările de modernizare a Palatului Administrativ din municipiul Bacău au fost finalizate, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Mărgină. Investiția, considerată una dintre cele mai importante realizate în infrastructura administrativă a județului, a vizat atât creșterea siguranței clădirii, cât și îmbunătățirea eficienței energetice și a condițiilor de funcționare.

Potrivit vicepreședintelui CJ Bacău, proiectul a inclus lucrări de consolidare seismică, renovare energetică, modernizarea instalațiilor, precum și reabilitarea spațiilor interioare și exterioare ale imobilului.

În urma intervențiilor, Palatul Administrativ beneficiază de un nivel sporit de siguranță, un consum redus de energie și condiții moderne pentru desfășurarea activității instituțiilor publice care își au sediul în clădire. Totodată, au fost îmbunătățite accesibilitatea și confortul pentru cetățeni, iar aspectul arhitectural al edificiului a fost pus în valoare.

„Finalizarea modernizării Palatului Administrativ marchează încheierea unuia dintre cele mai importante proiecte de investiții în infrastructura administrativă a județului. Această investiție contribuie la eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor și la conservarea unei clădiri emblematice pentru comunitatea băcăuană”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Mărgină.

Palatul Administrativ găzduiește principalele instituții ale administrației publice județene, iar finalizarea lucrărilor marchează revenirea activității într-o clădire modernizată, adaptată cerințelor actuale privind siguranța, eficiența energetică și accesul publicului.