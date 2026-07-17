Copil de 9 ani dispărut din Bălăneasa, găsit în siguranță după o amplă mobilizare a echipelor de intervenție

Un copil în vârstă de 9 ani, care dispăruse de la domiciliu în cursul după-amiezii de astăzi, în localitatea Bălăneasa, a fost găsit în siguranță în urma unei ample operațiuni de căutare desfășurate contracronometru.

Potrivit informațiilor disponibile, minorul a fost dat dispărut în jurul orei 14:00, iar imediat au fost mobilizate echipe din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Onești, Poliției Onești și Postului de Poliție Livezi, Ocolului Silvic Livezi, Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și Serviciului Public Județean Salvamont Bacău.

La acțiune au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), alături de numeroși voluntari din comunitate, care au răspuns prompt apelului și au sprijinit căutările în teren.

Intervenția coordonată a tuturor structurilor implicate a dus la găsirea copilului în siguranță, punând capăt unei misiuni desfășurate sub presiunea timpului.

Reprezentanții comunității au transmis mulțumiri tuturor salvatorilor și voluntarilor implicați, subliniind că profesionalismul și solidaritatea acestora au fost decisive pentru finalul fericit al intervenției.