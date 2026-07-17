Polițiștii băcăuani, mobilizați în weekend la festivalurile de pe Insula de Agrement

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a anunțat că a suplimentat efectivele de poliție pentru desfășurarea în condiții de siguranță a celor două festivaluri organizate în acest weekend pe Insula de Agrement din municipiul Bacău.

Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii sunt prezenți în zonă pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, astfel încât participanții la evenimente să se bucure de manifestări fără incidente.

În dispozitiv sunt angrenați zilnic polițiști din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, prevenirea criminalității și combaterea criminalității organizate, care desfășoară activități de prevenire și intervenție pentru descurajarea faptelor antisociale.

O atenție deosebită este acordată și traficului rutier. Polițiștii Biroului Rutier Bacău acționează pentru fluidizarea circulației în zona evenimentelor, dar și pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

IPJ Bacău recomandă participanților la festivaluri să respecte indicațiile forțelor de ordine, să manifeste un comportament responsabil și să sesizeze imediat polițiștii în cazul în care observă situații care pot afecta siguranța publică.