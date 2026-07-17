Primăria Bacău pregătește prima ediție a Festivalului Filmului Bacău. Evenimentul ar urma să aibă loc în august, cu acces gratuit

Municipiul Bacău ar putea avea, în această vară, primul festival dedicat cinematografiei. Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a inițiat un proiect de hotărâre care prevede organizarea „Festivalului Filmului Bacău – Ediția I”, în perioada 7–9 august 2026, la Insula de Agrement, Hub Orizont și Teatrul Municipal „Bacovia”. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

Potrivit referatului de aprobare, festivalul își propune să promoveze cinematografia românească și independentă, să sprijine tinerii cineaști și să consolideze imaginea municipiului Bacău ca destinație culturală. Documentul arată că evenimentul va include proiecții de filme, competiții de scurtmetraje pentru elevi și studenți, ateliere de regie, scenaristică, actorie și fotografie, întâlniri cu profesioniști din industria filmului, expoziții și concerte.

Programul propus este structurat pe parcursul a trei zile:

7 august – deschiderea oficială, ateliere introductive, activități interactive, proiecție de film în aer liber și moment artistic;

– deschiderea oficială, ateliere introductive, activități interactive, proiecție de film în aer liber și moment artistic; 8 august – proiecții competiționale de scurtmetraje, ateliere de specialitate, sesiuni de dialog cu echipele de producție, spectacole de teatru, concert și proiecție specială;

– proiecții competiționale de scurtmetraje, ateliere de specialitate, sesiuni de dialog cu echipele de producție, spectacole de teatru, concert și proiecție specială; 9 august – proiecțiile finale, festivitatea de premiere, concert și închiderea oficială a festivalului. Accesul publicului va fi gratuit.

Pentru organizarea evenimentului, administrația locală propune alocarea din bugetul municipiului a 51.900 de lei fără TVA, respectiv 62.799 de lei cu TVA. Cea mai mare parte a sumei, 31.400 de lei, este destinată serviciilor de scenotehnică, sonorizare și iluminat. Alte 17.000 de lei sunt prevăzute pentru amenajări și decoruri temporare, iar 3.500 de lei pentru autorizații, măsuri de siguranță și plata drepturilor de autor către organismele de gestiune colectivă.

În documentația care însoțește proiectul se arată că organizarea festivalului urmărește atât dezvoltarea vieții culturale a municipiului, cât și atragerea de vizitatori și susținerea economiei locale. Inițiatorii apreciază că evenimentul are potențialul de a deveni unul anual și de a completa calendarul cultural al Bacăului.