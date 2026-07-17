Bătălia liceelor din Bacău: cine este numărul 1 la fiecare profil al Bacalaureatului 2026

Ani la rând, întrebarea a fost aceeași: care este cel mai bun liceu din județul Bacău? Rezultatele Bacalaureatului 2026 arată însă că răspunsul nu mai este atât de simplu. Nu mai există un singur lider absolut. În funcție de profilul ales, „campionul” se schimbă, iar competiția dintre colegiile de elită este mai strânsă ca oricând. Rezultatele finale ale examenului, după soluționarea contestațiilor, confirmă un nivel ridicat al performanței în județ și diferențe foarte mici între liceele de top.

Dacă în urmă cu câțiva ani clasamentele păreau aproape previzibile, în 2026 fiecare profil are propriul lider, iar unele colegii din afara municipiului Bacău au intrat în lupta pentru primele locuri.

Dacă alegi Matematică-Informatică…

…vei găsi cea mai puternică competiție din județ.

La media generală pe profil, primul loc este împărțit între două colegii:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău – 9,28

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 9,28

Imediat în spatele lor se află:

Colegiul Național „Ferdinand I” – 9,09

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 8,56

Privind disciplinele separat, duelul devine și mai interesant.

La Matematică, elevii de la „Vrănceanu” au obținut cea mai mare medie din județ: 9,54.

În schimb, la Informatică intensiv C/C++, lider este Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, cu 9,29, demonstrând că performanța în informatică nu mai este exclusiv apanajul liceelor din municipiul Bacău.

Dacă visezi la Medicină…

…atunci profilul Științele Naturii este probabil alegerea firească.

Aici nu există un lider detașat.

Primele patru colegii sunt despărțite de numai câteva sutimi:

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,03

Colegiul Național „Ferdinand I” – 8,94

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 8,88

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 8,78

La disciplinele specifice apar însă adevărați „campioni”.

Chimie organică – 9,57 la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești;

– 9,57 la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești; Anatomie și fiziologie – 9,50 la Colegiul Național „Ferdinand I”;

– 9,50 la Colegiul Național „Ferdinand I”; Fizică – peste nota 9 la toate marile colegii naționale.

Este, probabil, profilul unde competiția este cea mai echilibrată.

Dacă preferi Filologia…

…clasamentul are un lider clar.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” domină profilul umanist, cu o medie generală de 9,28.

În spatele său se află:

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” – 8,87;

Colegiul „Mihai Eminescu” – 8,51;

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 8,66.

Tot elevii de la „Vasile Alecsandri” au obținut și cea mai mare medie la Istorie, 9,54, confirmând reputația colegiului în domeniul disciplinelor umaniste.

Dacă alegi Științe Sociale…

…liderul rămâne tot Colegiul Național „Vasile Alecsandri”.

Media generală de 9,46 este cea mai mare din județ pentru acest profil.

Clasamentul continuă cu:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 9,41

Colegiul Național „Ferdinand I” – 9,36

Colegiul Economic „N.V. Karpen” – 9,08

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești – 9,02

Și aici disciplinele spun propria poveste.

La Istorie, cea mai mare medie este 9,61, obținută de elevii de la „Vasile Alecsandri”.

La Logică și argumentare, primul loc aparține însă Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, cu 9,55.

Profilurile vocaționale au și ele campionii lor

La profilul pedagogic, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” confirmă statutul de reper în pregătirea viitorilor învățători și educatori.

Elevii săi au obținut:

8,67 la Matematică;

la Matematică; 9,23 la Logică;

la Logică; 8,58 la Geografie.

În zona liceelor artistice, sportive și teologice, Colegiul Național de Artă „George Apostu” înregistrează cele mai ridicate medii, în timp ce Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” se remarcă prin rezultate foarte bune la disciplinele umaniste.

Surprizele care schimbă clasamentele

Dacă există o concluzie importantă a Bacalaureatului 2026, aceasta este că performanța nu mai este concentrată exclusiv în municipiul Bacău.

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești ajunge la egalitate cu „Vrănceanu” la profilul Matematică-Informatică și obține cea mai mare medie la Informatică intensiv.

Colegiul Economic „N.V. Karpen” intră în elita județeană la Științe Sociale, deși este cunoscut în primul rând pentru profilurile economice.

Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna se remarcă prin rezultate foarte bune la Informatică intensiv și la disciplinele profilului real, iar Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești confirmă că poate concura cu succes la profilurile umaniste.

Cine este, până la urmă, numărul 1?

Depinde pe cine întrebi.

Dacă judecăm după Matematică-Informatică, liderul este Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, la egalitate cu Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești.

Dacă ne uităm la Filologie și Științe Sociale, primul loc aparține Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.

La Științele Naturii, diferențele sunt atât de mici încât poate fi vorba mai degrabă despre un pluton fruntaș decât despre un singur câștigător.

Aceasta este, poate, cea mai bună veste pentru învățământul băcăuan. Competiția nu mai este monopolizată de un singur liceu, iar elevii care își aleg profilul în funcție de aptitudini și de planurile de viitor au astăzi mai multe opțiuni performante decât în urmă cu un deceniu.

Bacalaureatul 2026 demonstrează că excelența are mai multe adrese în județul Bacău, iar adevărata bătălie nu se mai poartă pentru titlul de „cel mai bun liceu”, ci pentru supremația pe fiecare profil de studiu.