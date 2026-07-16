Cum a fost demis dr. Adrian Cotîrleț

Ședința extraordinară a Consiliului Local Moinești în care a fost demis managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, în prezența a sute de angajați ai unității medicale veniți să-și susțină directorul. După dezbateri aprinse și explicațiile primarului privind motivele încetării mandatului, 11 consilieri locali au votat pentru revocarea celui care a condus spitalul timp de peste două decenii și l-a transformat într-un reper al sistemului sanitar românesc.