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Cum a fost demis dr. Adrian Cotîrleț

Ședința extraordinară a Consiliului Local Moinești în care a fost demis managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, în prezența a sute de angajați ai unității medicale veniți să-și susțină directorul. După dezbateri aprinse și explicațiile primarului privind motivele încetării mandatului, 11 consilieri locali au votat pentru revocarea celui care a condus spitalul timp de peste două decenii și l-a transformat într-un reper al sistemului sanitar românesc.

 

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