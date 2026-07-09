Saloanele Moldovei – Expoziție -Concurs de Artă Contemporană. Galeriile Alfa

VideoSaloanele Moldovei – Expoziție -Concurs de Artă Contemporană. Galeriile Alfa Deșteptarea10 iulie 2026AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Articolul precedentRomania Imposes Nationwide 30-Day Quarantine on Sheep and Goats After PPR OutbreakArticolul următorComunicat de presăAlte titluriUMB a început montarea grinzilor la pasajul peste DN2 (E85) și calea ferată de la Filipești Cascada Berea – comoara ascunsă din Munții Tarcău, la câțiva kilometri de Comănești Conferința de presă: Zilele Spitalului Municipal Moinești Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"