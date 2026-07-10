Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea10 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Unde își petrec băcăuanii vacanța de vară în 2026. Turcia, Grecia și Bulgaria sunt destinațiile preferate, iar litoralul românesc revine în forțăSJU Bacău a achiziționat un sistem de imagistică intraoperatorie de ultimă generație. Spitalul susține că este primul din sistemul public care utilizează această tehnologieDragoș Benea, în top 10 cei mai influenți europarlamentari români, potrivit EumatrixLupte greco-romane: „CSMei” băcăuani de Europene U20: Ionuț Mereuță-bronz, Dragoș Draga- locul 5Audiențele la Parchetul Curții de Apel Bacău, suspendate până la jumătatea lunii septembrieRadiografia municipiului MoineștiCarantină națională pentru ovine și caprine. ANSVSA suspendă transporturile timp de 30 de zile după apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoareCSI Europe a deschis Biroul de Operațiuni și Inginerie în BacăuParc fotovoltaic la MăguraZiua Națională a Contabilului Român. În acest an, CECCAR împlinește 105 ani de la înființare