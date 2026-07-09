Audiențele la Parchetul Curții de Apel Bacău, suspendate până la jumătatea lunii septembrie

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău suspendă temporar activitatea de primire în audiență a cetățenilor și a reprezentanților instituțiilor, în perioada 8 iulie – 16 septembrie 2026, ca urmare a lucrărilor de igienizare a sediului.

Măsura a fost dispusă prin Ordinul nr. 42 din 7 iulie 2026, semnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, dr. Nicolae-Cristian Ursulescu.

Potrivit documentului, în intervalul menționat se suspendă programul obișnuit de audiențe, desfășurat în fiecare zi de miercuri, între orele 09:00 și 13:00. Decizia vizează atât cetățenii, cât și reprezentanții persoanelor juridice, ai misiunilor diplomatice și ai instituțiilor publice centrale sau locale.

Conducerea instituției precizează că măsura este necesară pentru respectarea normelor de igienă sanitară și pentru protejarea sănătății persoanelor care se adresează parchetului, în contextul desfășurării lucrărilor de igienizare a sediului.

Pe durata suspendării audiențelor, persoanele care au de depus plângeri, cereri, memorii sau alte înscrisuri sunt îndemnate să utilizeze mijloacele de comunicare la distanță, respectiv transmiterea documentelor prin poștă, poștă electronică sau alte modalități prevăzute de lege.

Ordinul a fost publicat pe site-ul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău și este disponibil pentru consultare și la punctul de acces în sediul instituției.