Radiografia municipiului Moinești

Călătorind pe drumurile județene, pașii sau, mai bine spus, volanul ne-au condus către municipiul Moinești, o zonă pe care nu am mai vizitat-o de ceva vreme. Încă de la prima vedere, nu am putut să nu observăm că au avut loc câteva schimbări. Am remarcat din prima instituirea unor sensuri unice, care au dus la fluidizarea traficului în oraș, dar și faptul că au început lucrările la construcția rămasă neterminată încă din perioada Revoluției.

Pentru a surprinde mai bine o parte dintre elementele care contribuie la „modelarea” vieții moineștenilor, i-am făcut o vizită la birou primarului Valentin Vieru, cel care cunoaște cel mai bine toate aceste aspecte.

Educație

Școlile din municipiul Moinești au fost reabilitate în totalitate.

„Am început cu creșa, care avea 40 de locuri, iar astăzi are peste 200 de locuri. Am reabilitat grădinițele și am construit o grădiniță nouă cu sprijinul Ministerului Educației. Am investit în școlile gimnaziale și în licee peste 10 milioane de euro”, a spus primarul Valentin Vieru.

Mobilitate – 8,5 km de piste pentru biciclete

„Vorbim despre un proiect de aproximativ 18 milioane de euro. Ca parte componentă a acestui proiect, au fost realizați peste 70.000 de metri pătrați de pavaje printre blocuri, trotuare noi, semafoare, un sistem de monitorizare, îngroparea cablurilor în subteran, spații verzi, piste pentru biciclete și un sistem de biciclete smart. Mai exact, sunt peste opt stații și peste 130 de biciclete inteligente, care pot fi ridicate din stand și utilizate cu titlu gratuit. Condiția este ca acestea să fie readuse în stand din oră în oră, pentru a putea fi monitorizate”, a explicat Valentin Vieru.

Sport

Stadionul municipal a fost construit cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții, investiția ridicându-se la aproximativ două milioane de euro. Tot în această toamnă va fi inaugurat și un bazin de înot.

De asemenea, toate terenurile de sport, inclusiv un teren de tenis de câmp pe zgură, precum și bazele sportive ale instituțiilor de învățământ au fost reabilitate. Totodată, toate școlile sunt dotate cu aparatură IT și table inteligente, precum și cu toate echipamentele necesare desfășurării activităților educaționale și sportive.

Trebuie menționat și faptul că municipalitatea deține un club sportiv care activează în nouă ramuri sportive, sportivii legitimați aici obținând numeroase rezultate remarcabile la nivel național.

Muzeul din Moinești

Muzeul va funcționa într-o clădire de patrimoniu, reabilitată prin eforturi deosebite, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și OMV. Conceptul muzeal va pune în valoare patrimoniul petrolier al zonei, cultura Cucuteni și curentul Dada, iar inaugurarea este programată pentru data de 11 septembrie.

Vizitatorii vor putea admira piese istorice și contemporane din industria petrolieră, artefacte aparținând culturii Cucuteni, precum și exponate dedicate curentului Dada și lui Tristan Tzara, născut la Moinești.

Vacanțe și turism

În zonă funcționează mai multe pensiuni, dintre care două sunt emblematice și organizează, în această perioadă, tabere pentru copii. Acestea găzduiesc săptămânal aproximativ 300 de copii din mai multe zone ale țării.

Printre facilități se numără bazine de înot interioare și exterioare, jacuzzi, spa și terenuri de sport moderne. În total, zona turistică Moinești depășește 400 de locuri de cazare.

Sănătate

Municipiul Moinești este recunoscut în Moldova și nu numai pentru Spitalul Municipal de Urgență, o unitate medicală modernă în care s-au investit fonduri importante provenite de la Primărie și Consiliul Local, Consiliul Județean, precum și din fonduri europene accesate prin parteneriate cu Ministerul Sănătății.

„Eu spun că este un spital-emblemă, care dezvoltă foarte mult și turismul medical, având în vedere că 20% dintre pacienți nu sunt din județul Bacău. Doar 18% sunt din Moinești, iar restul provin din alte localități ale județului”, a subliniat primarul Valentin Vieru.

Sigur, acestea reprezintă doar o parte, ce-i drept una importantă, a aspectelor care definesc viața de zi cu zi în municipiul Moinești. În același timp, există și alte proiecte aflate în derulare, iar lucrurile se schimbă treptat, chiar dacă uneori cetățenii sunt mai puțin încântați de disconfortul temporar provocat de lucrări.

Este adevărat că nu totul este perfect. Totuși, faptul că administrația încearcă să dezvolte orașul face ca Moineștiul să înainteze într-o direcție care, încă de la prima vedere, pare a fi cea bună.