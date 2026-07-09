CSI Europe a deschis Biroul de Operațiuni și Inginerie în Bacău

Municipiul Bacău marchează un nou moment important în dezvoltarea mediului de afaceri și a sectorului ingineriei prin inaugurarea Biroului de Operațiuni și Inginerie al CSI Europe, Evenimentul a avut loc pe 7 iulie 2026, iar ceremonia a reunit reprezentanți ai companiei, oficialități, parteneri și invitați din mediul economic și a marcat începutul unei noi etape în prezența CSI Europe în România. La întâlnirea cu invitații lor au venit Președintele CSI Global – Yüksel Ҫağlar, Vicepreședintele CSI Europe – Michal Szczesny și Managerul pentru Dezvoltarea – Dariusz Kost. Iar între invitați s-au aflat Consilierul local Ilie Bîrzu, Șeful Cancelariei Prefectului de Bacău – Ștefan Laschi, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău – Doru Simovici, Secretarul municipiului Bacău – Ovidiu Popovici, Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci – Barbaros Yikar și Secretarul Filialei Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Petru Done, dar și reprezentanți ai numeroase companii și organizații din România, din Bacău și din străinătate.

Programul ceremoniei de inaugurare a inclus discursuri ale reprezentanților CSI Europe, ale oficialităților și ale invitaților, o sesiune de întrebări și răspunsuri, dar și binecuvântarea noului sediu, făcută de părintele Liviu Dănilă. Au prezentat noua structură economică din Bacău Yüksel Ҫağlar, Michal Szczesny și Dariusz Kost și au transmis saluturile lor Ștefan Laschi, Doru Simovici, Ilie Bîrzu, Ovidiu Popovici, Barbaros Yikar și părintele Liviu Dănilă.

Au fost subliniate condițiile economice și geo economice pe care le are Bacăul în comparație cu alte centre din România, între care prezența unor companii de mare anvergură în economia națională, dar și infrastructura rutieră în plină dezvoltare și chiar infrastructura universitară, care promite loturi mari de tineri interesați de a se pregăti în dezvoltarea de proiecte economice de anvergură.

Vorbitorii au mai subliniat și rolul autorităților în sprijinirea mediului de afaceri, arătând că misiunea acestora este de a crea condiții favorabile dezvoltării investițiilor și de a susține antreprenorii. El a apreciat alegerea municipiului Bacău pentru deschiderea noului birou, evidențiind poziția strategică a orașului și avantajele aduse de dezvoltarea infrastructurii rutiere prin autostrăzile A7, A8 și viitoarea A13.

Totodată, s-a arătat că infrastructura trebuie completată de atragerea investițiilor și a investitorilor, apreciindu-se activitatea noii companii în domeniul consultanței și potențialul acesteia de a contribui la dezvoltarea economică a regiunii Nord-Est.

„Lansarea Biroului CSI Europe din Bacău – au spus și administratorii lui – reprezintă mai mult decât deschiderea unui nou sediu de inginerie: este o investiție strategică în potențialul României și al regiunii. Prin experiența acumulată în proiecte internaționale de infrastructură, compania își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării, să sprijine formarea noii generații de ingineri și să consolideze parteneriatele cu mediul universitar și tehnic. Mesajul nostru este unul de încredere și colaborare: dezvoltarea se construiește prin competență, educație și investiții în oameni, iar Bacăul este chemat să devină un important centru regional al ingineriei și inovării.”

Deschiderea noului birou al CSI Europe, în Avenue Business Center (Bd. Unirii nr. 30, etajul 4) din Bacău, reprezintă mai mult decât inaugurarea unui sediu. Ea reflectă încrederea unei companii cu proiecte internaționale în potențialul profesional al Bacăului și în resursa umană calificată din această regiune. Prin noua structură, CSI Europe își propune să coordoneze și să susțină activități de inginerie, planificare și management operațional pentru proiecte complexe din domeniul construcțiilor și al instalațiilor tehnice.

Biroul din Bacău are rolul de a reuni specialiști din diferite domenii ale ingineriei, contribuind la elaborarea soluțiilor tehnice, coordonarea proiectelor și optimizarea proceselor de execuție. Totodată, investiția creează premise pentru dezvoltarea profesională a tinerilor ingineri și pentru consolidarea colaborării cu universitățile și mediul de afaceri din regiune.

Într-o perioadă în care investițiile în tehnologie și infrastructură capătă o importanță strategică, alegerea municipiului Bacău pentru deschiderea unui Birou de Operațiuni și Inginerie confirmă potențialul orașului de a deveni un centru regional al serviciilor inginerești și al proiectelor de înaltă complexitate.

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Prin această investiție, CSI Europe transmite un mesaj de încredere în viitorul economic al zonei și în capacitatea specialiștilor români de a participa la proiecte internaționale, bazate pe profesionalism, inovație și colaborare. Inaugurarea noului birou este, astfel, și un semnal pozitiv pentru dezvoltarea economică a Bacăului și pentru consolidarea poziției sale pe harta investițiilor cu valoare adăugată.

CSI Europe oferă soluții integrate de inginerie și servicii tehnice pentru unele dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură și construcții din Europa. Ghidată de excelență, inovație și profesionalism, compania își sprijină partenerii pe întreg parcursul ciclului de viață al proiectelor, de la concept și proiectare până la punerea în funcțiune și asigurarea performanței operaționale. Inaugurarea noului Birou de Operațiuni și Inginerie reflectă angajamentul CSI Europe de a oferi partenerilor expertiză, eficiență și servicii la cele mai înalte standarde profesionale.

Ce este CSI Engineering?

CSI Engineering este divizia de inginerie a grupului, specializată în:

 proiectare inginerească (MEP – instalații mecanice, electrice și sanitare);

 modelare BIM (Building Information Modeling);

 managementul punerii în funcțiune (commissioning);

 verificarea calității și testarea instalațiilor;

 consultanță pentru eficiență energetică și sustenabilitate;

 management tehnic al proiectelor de infrastructură și al clădirilor complexe.

Compania participă la proiecte precum:

 aeroporturi;

 spitale;

 tuneluri;

 linii de metrou;

 centre de date;

 hoteluri;

 clădiri industriale și comerciale.

Ce este CSI Europe?

CSI Europe este filiala europeană a grupului, cu sediul central la Varșovia, care coordonează și execută proiecte în numeroase țări europene, inclusiv în România. Activitatea sa include:

 contractare și execuție de instalații electrice și mecanice;

 proiectare și inginerie;

 managementul șantierelor;

 punerea în funcțiune a instalațiilor (commissioning);

 mentenanță și facility management după finalizarea proiectelor.

Deviza companiei este „Converting Energy to Synergy” („Transformăm energia în sinergie”), reflectând integrarea tuturor etapelor unui proiect, de la proiectare până la exploatarea clădirii.

Rolul Biroului de Operațiuni și Inginerie din Bacău

Din informațiile disponibile și din contextul evenimentului la care v-ați referit, biroul din Bacău deservește proiectele companiei în România și din regiune, oferind:

 suport tehnic și operațional;

 coordonarea echipelor de ingineri;

 planificarea și urmărirea execuției proiectelor;

 activități de testare și punere în funcțiune a instalațiilor;

 colaborare cu echipele internaționale ale grupului.

Acesta explică de ce deschiderea biroului din Bacău este considerată o investiție importantă: orașul devine un centru regional de inginerie și operațiuni pentru proiectele europene ale companiei.

Petru Done, UZPR Bacău