Tenis: „Dedeman & Simba Trophy” se apropie de start

Turneul ITF dotat cu premii în valoare de 30.000 dolari plus ospitalitate va începe pe 19 iulie, cu meciurile din calificări și se va încheia pe data de 26 iulie, atunci când pe terenul 1 al bazei SCM Bacău se va derula finala de simplu

La finalul săptămânii viitoare va debuta cea de-a 25-a ediție a turneului de tenis „Dedeman & Simba Trophy”. Competiția ITF dotată cu premii în valoare de 30.000 de dolari plus ospitalitate va porni la drum duminică, 19 iulie, cu primele jocuri din calificări, startul meciurilor de pe tabloul principal urmând să se dea două zile mai târziu, pe data de 21 iulie. Ca de obicei, turneul găzduit de terenurile bazei SCM Bacău constituie un punct de atracție pentru tenismeni din întreaga lume. Listele de înscrieri conțin și în acest an nume de jucători de pe mai multe continente.

Tabelul cu tenismenii acceptați de organizatori direct pe tabloul principal este deschis de doi oameni aflați în primii 300 ATP: românul Filip Cristian Jianu (278 în ierarhia mondială) și polonezul Maks Kasnikowski (locul 284). Pe poziția a treia se află un alt reprezentant al României: Radu Mihai Papoe, clasat al 358-lea în clasamentul ATP. Jianu și Papoe au concurat și anul trecut la „Dedeman & Simba Trophy”. Primul, creditat drept favoritul 1 al turneului din 2025, a fost eliminat în „sferturi” de uruguayanul Franco Roncadelli, pentru ca Papoe să cedeze în semifinale, în fața celui care avea să-și adjudece trofeul: italianul Carlo Alberto Caniato.

Pe lângă Jianu și Papoe, ediția din acest an a turneului băcăuan readuce în fața publicului vechi cunoștințe. Un singur nume dintre toate: argentinianul Hernan Casanova. Dublu câștigător al probei de dublu la „Dedeman & Simba Trophy” în 2018 și 2023, Casanova are în palmares și o finală de simplu la Bacău. Ce-i drept, o finală pierdută, în 2023 (anul în care și-a trecut în palmares al doilea succes la dublu): 3-6, 6-7(4) contra lui Marius Copil. Și dacă tot am amintit de finală, să notăm că ultimul act al întrecerii ITF dotată cu premii în valoare de 30.000 de dolari plus ospitalitate va avea loc duminică, 26 iulie, pe terenul 1 al bazei SCM Bacău.