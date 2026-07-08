Incendiu la o anexă gospodărească din comuna Nicolae Bălcescu. Pompierii au intervenit în cursul nopții

Pompierii militari băcăuani au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, apelul a fost primit în jurul orei 03:30, iar la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. În sprijin au fost solicitați și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nicolae Bălcescu, precum și echipe ale Delgaz Grid.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească. În urma intervenției, pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă flăcările au distrus bunurile materiale depozitate în anexă și acoperișul acesteia, pe o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați.

Din primele cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic generat de un coș de fum amplasat ori neprotejat corespunzător față de materialele combustibile. Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării și izolării termice a coșurilor de fum pentru prevenirea unor astfel de evenimente.