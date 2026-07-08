EXCLUSIV | Unde au nevoie elevii de cel mai mult sprijin? Deșteptarea publică Indicele Vulnerabilității Educaționale și Indicele Progresului

După publicarea Indicelui Compozit Deșteptarea (ICD), a Indicelui Excelenței și a Indicelui Echității, analiza rezultatelor la Evaluarea Națională 2026 continuă cu doi indicatori care completează imaginea performanței școlare din județul Bacău.

Primul este Indicele Vulnerabilității Educaționale, care evidențiază ponderea elevilor care nu au reușit să obțină media 5 la Evaluarea Națională. Cel de-al doilea este Indicele Progresului, care arată ce școli urcă în clasament atunci când performanța este analizată din mai multe perspective, nu doar prin media generală.

Cei doi indicatori nu urmăresc să eticheteze școlile, ci să ofere o imagine mai nuanțată asupra rezultatelor și asupra provocărilor cu care se confruntă sistemul de învățământ.

Indicele Vulnerabilității Educaționale

Loc Unitatea de învățământ Înscriși Prezenți Medii sub 5 Procent 1 Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă 14 12 12 85,7% 2 Școala Gimnazială Vultureni 15 15 11 73,3% 3 Școala Gimnazială Filipeni 23 23 16 69,6% 4 Școala Gimnazială Coțofănești 26 21 18 69,2% 5 Liceul Tehnologic Răchitoasa 31 29 20 64,5% 6 Școala Gimnazială „Constantin Moscu” Izvoru Berheciului 11 11 7 63,6% 7 Școala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Colonești 24 24 15 62,5% 8 Școala Gimnazială Ungureni 22 22 13 59,1% 9 Liceul Tehnologic „Georgeta J. Cancicov” Parincea 26 24 15 57,7% 10 Școala Gimnazială Oncești 14 14 8 57,1%

Analiza arată că există unități de învățământ în care mai mult de jumătate dintre elevii înscriși la Evaluarea Națională nu au reușit să obțină media 5. Aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență și în contextul fiecărei comunități.

Performanța unei școli este influențată de numeroși factori, de la mediul socio-economic și nivelul de educație al familiilor până la accesul la meditații, resurse educaționale și fenomenul migrației. Din acest motiv, Indicele Vulnerabilității nu reprezintă un clasament al „celor mai slabe școli”, ci un instrument care poate evidenția unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru elevi.

Indicele Progresului

Un alt indicator realizat de Deșteptarea compară poziția ocupată de fiecare școală în clasamentul oficial, bazat pe media generală, cu poziția obținută în Indicele Compozit Deșteptarea (ICD).

Școlile care urcă în această ierarhie sunt cele care reușesc să obțină rezultate mai bune atunci când sunt luați în calcul și alți indicatori, precum omogenitatea rezultatelor, dimensiunea promoției, ponderea mediilor peste 9 și procentul mediilor sub 5.

Cele mai mari ascensiuni în clasamentul ICD

Loc Unitatea de învățământ Loc oficial Loc ICD Evoluție 1 Școala Gimnazială Berești-Tazlău 82 51 ▲ +31 2 Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni 86 58 ▲ +28 3 Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 106 79 ▲ +27 4 Școala Gimnazială Cleja 79 61 ▲ +18 5 Școala Gimnazială „Gheorghe Bantaș” Itești 84 66 ▲ +18 6 Liceul cu Program Sportiv Bacău 78 60 ▲ +18 7 Școala Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna 51 36 ▲ +15 8 Școala Gimnazială Agăș 97 82 ▲ +15 9 Liceul Tehnologic Făget 92 78 ▲ +14 10 Școala Gimnazială Plopana 103 89 ▲ +14

Indicele Progresului arată că unele școli sunt dezavantajate de clasamentele bazate exclusiv pe media generală. Atunci când performanța este analizată din mai multe perspective, acestea câștigă poziții importante în ierarhie.

Acest lucru nu înseamnă că au cele mai mari medii din județ, ci că reușesc să obțină rezultate mai echilibrate, pentru promoții numeroase și cu diferențe mai mici între elevi.

Cum au fost calculați indicatorii

Indicele Vulnerabilității Educaționale reprezintă ponderea elevilor cu medii sub 5 raportată la numărul total al candidaților înscriși în fiecare școală. În analiză au fost incluse doar unitățile de învățământ cu minimum 10 candidați. Elevii absenți nu au fost considerați medii sub 5, însă au fost incluși în baza de raportare, pentru ca indicatorul să fie comparabil cu statisticile oficiale.

Indicele Progresului reprezintă diferența dintre poziția ocupată de o școală în clasamentul oficial, bazat pe media generală, și poziția obținută în Indicele Compozit Deșteptarea (ICD). Cu cât diferența pozitivă este mai mare, cu atât școala performează mai bine într-o analiză multidimensională decât lasă să se înțeleagă simpla medie a elevilor.

Împreună cu Indicele Compozit Deșteptarea, Indicele Excelenței și Indicele Echității, cei doi indicatori completează prima analiză multidimensională a rezultatelor Evaluării Naționale realizată la nivelul județului Bacău, oferind o perspectivă mai amplă asupra performanței și provocărilor din sistemul de învățământ.