EXCLUSIV | Unde au nevoie elevii de cel mai mult sprijin? Deșteptarea publică Indicele Vulnerabilității Educaționale și Indicele Progresului

După publicarea Indicelui Compozit Deșteptarea (ICD), a Indicelui Excelenței și a Indicelui Echității, analiza rezultatelor la Evaluarea Națională 2026 continuă cu doi indicatori care completează imaginea performanței școlare din județul Bacău.
Primul este Indicele Vulnerabilității Educaționale, care evidențiază ponderea elevilor care nu au reușit să obțină media 5 la Evaluarea Națională. Cel de-al doilea este Indicele Progresului, care arată ce școli urcă în clasament atunci când performanța este analizată din mai multe perspective, nu doar prin media generală.
Cei doi indicatori nu urmăresc să eticheteze școlile, ci să ofere o imagine mai nuanțată asupra rezultatelor și asupra provocărilor cu care se confruntă sistemul de învățământ.
Indicele Vulnerabilității Educaționale
|Loc
|Unitatea de învățământ
|Înscriși
|Prezenți
|Medii sub 5
|Procent
|1
|Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă
|14
|12
|12
|85,7%
|2
|Școala Gimnazială Vultureni
|15
|15
|11
|73,3%
|3
|Școala Gimnazială Filipeni
|23
|23
|16
|69,6%
|4
|Școala Gimnazială Coțofănești
|26
|21
|18
|69,2%
|5
|Liceul Tehnologic Răchitoasa
|31
|29
|20
|64,5%
|6
|Școala Gimnazială „Constantin Moscu” Izvoru Berheciului
|11
|11
|7
|63,6%
|7
|Școala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Colonești
|24
|24
|15
|62,5%
|8
|Școala Gimnazială Ungureni
|22
|22
|13
|59,1%
|9
|Liceul Tehnologic „Georgeta J. Cancicov” Parincea
|26
|24
|15
|57,7%
|10
|Școala Gimnazială Oncești
|14
|14
|8
|57,1%
Analiza arată că există unități de învățământ în care mai mult de jumătate dintre elevii înscriși la Evaluarea Națională nu au reușit să obțină media 5. Aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență și în contextul fiecărei comunități.
Performanța unei școli este influențată de numeroși factori, de la mediul socio-economic și nivelul de educație al familiilor până la accesul la meditații, resurse educaționale și fenomenul migrației. Din acest motiv, Indicele Vulnerabilității nu reprezintă un clasament al „celor mai slabe școli”, ci un instrument care poate evidenția unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru elevi.
Indicele Progresului
Un alt indicator realizat de Deșteptarea compară poziția ocupată de fiecare școală în clasamentul oficial, bazat pe media generală, cu poziția obținută în Indicele Compozit Deșteptarea (ICD).
Școlile care urcă în această ierarhie sunt cele care reușesc să obțină rezultate mai bune atunci când sunt luați în calcul și alți indicatori, precum omogenitatea rezultatelor, dimensiunea promoției, ponderea mediilor peste 9 și procentul mediilor sub 5.
Cele mai mari ascensiuni în clasamentul ICD
|Loc
|Unitatea de învățământ
|Loc oficial
|Loc ICD
|Evoluție
|1
|Școala Gimnazială Berești-Tazlău
|82
|51
|▲ +31
|2
|Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni
|86
|58
|▲ +28
|3
|Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana
|106
|79
|▲ +27
|4
|Școala Gimnazială Cleja
|79
|61
|▲ +18
|5
|Școala Gimnazială „Gheorghe Bantaș” Itești
|84
|66
|▲ +18
|6
|Liceul cu Program Sportiv Bacău
|78
|60
|▲ +18
|7
|Școala Gimnazială Nr. 1 Târgu Ocna
|51
|36
|▲ +15
|8
|Școala Gimnazială Agăș
|97
|82
|▲ +15
|9
|Liceul Tehnologic Făget
|92
|78
|▲ +14
|10
|Școala Gimnazială Plopana
|103
|89
|▲ +14
Indicele Progresului arată că unele școli sunt dezavantajate de clasamentele bazate exclusiv pe media generală. Atunci când performanța este analizată din mai multe perspective, acestea câștigă poziții importante în ierarhie.
Acest lucru nu înseamnă că au cele mai mari medii din județ, ci că reușesc să obțină rezultate mai echilibrate, pentru promoții numeroase și cu diferențe mai mici între elevi.
Cum au fost calculați indicatorii
Indicele Vulnerabilității Educaționale reprezintă ponderea elevilor cu medii sub 5 raportată la numărul total al candidaților înscriși în fiecare școală. În analiză au fost incluse doar unitățile de învățământ cu minimum 10 candidați. Elevii absenți nu au fost considerați medii sub 5, însă au fost incluși în baza de raportare, pentru ca indicatorul să fie comparabil cu statisticile oficiale.
Indicele Progresului reprezintă diferența dintre poziția ocupată de o școală în clasamentul oficial, bazat pe media generală, și poziția obținută în Indicele Compozit Deșteptarea (ICD). Cu cât diferența pozitivă este mai mare, cu atât școala performează mai bine într-o analiză multidimensională decât lasă să se înțeleagă simpla medie a elevilor.
Împreună cu Indicele Compozit Deșteptarea, Indicele Excelenței și Indicele Echității, cei doi indicatori completează prima analiză multidimensională a rezultatelor Evaluării Naționale realizată la nivelul județului Bacău, oferind o perspectivă mai amplă asupra performanței și provocărilor din sistemul de învățământ.