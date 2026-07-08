Spitalul din Buhuși a pus în funcțiune un analizor hematologic de ultimă generație pentru diagnostic rapid și precis

Laboratorul de Analize Medicale al Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a fost dotat cu un analizor hematologic de ultimă generație, investiția având ca scop îmbunătățirea calității și rapidității diagnosticului medical.

Reprezentanții unității sanitare au anunțat că noul echipament, model B.C. DxH 690T, a fost pus în funcțiune și permite efectuarea hemoleucogramelor cu un grad ridicat de acuratețe. Totodată, tehnologia integrează un indicator timpuriu de sepsis, care îi ajută pe medici să identifice încă din primele ore pacienții cu risc crescut de infecții severe.

Potrivit conducerii spitalului, această funcționalitate este deosebit de importantă în medicina de urgență, unde diagnosticul precoce și inițierea rapidă a tratamentului pot influența decisiv evoluția pacientului.

Noua dotare contribuie la reducerea timpului necesar obținerii rezultatelor, creșterea preciziei analizelor și susținerea unor decizii medicale mai rapide și mai eficiente, oferind totodată un nivel sporit de siguranță pentru pacienți.

„Această investiție reprezintă un nou pas în modernizarea serviciilor medicale oferite de spital și în consolidarea angajamentului nostru pentru excelență, inovație și îngrijire centrată pe pacient”, au transmis reprezentanții Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.