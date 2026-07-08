Județul Bacău, pe locul 7 la nivel național după rezultatele inițiale la Bacalaureat. Aproape 60% dintre candidații promovați au medii peste 8

Județul Bacău ocupă locul al șaptelea la nivel național în ceea ce privește rata de promovare la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026, înainte de soluționarea contestațiilor. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, promovabilitatea în rândul absolvenților din promoția curentă este de 83,2%.

Din cei 3.840 de candidați înscriși, la probele scrise s-au prezentat 3.738, ceea ce reprezintă un procent de participare de 97,34%.

Luând în calcul atât absolvenții din promoția curentă, cât și pe cei din promoțiile anterioare, rata de promovare înainte de contestații este de 79,64%, fiind declarați admiși 2.977 de candidați.

Datele statistice arată o pondere ridicată a mediilor mari. Astfel, dintre candidații promovați:

18,54% au obținut medii între 6,00 și 6,99 ;

au obținut medii între ; 22,67% au medii între 7,00 și 7,99 ;

au medii între ; 28,85% au obținut medii între 8,00 și 8,99 ;

au obținut medii între ; 29,86% au încheiat examenul cu medii între 9,00 și 9,99 ;

au încheiat examenul cu medii între ; doi candidați au obținut media generală 10.

În total, aproximativ 59% dintre candidații promovați au încheiat examenul cu medii mai mari de 8, un rezultat remarcat de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

În funcție de forma de învățământ, promovabilitatea este de 80,32% la învățământul de zi, 40% la învățământul seral și 53,06% la învățământul cu frecvență redusă.

Rezultatele afișate sunt cele înregistrate înainte de soluționarea contestațiilor, urmând ca situația finală să fie stabilită după reevaluarea lucrărilor contestate. Inspectoratul Școlar Județean Bacău a transmis felicitări tuturor absolvenților care au promovat examenul de bacalaureat.