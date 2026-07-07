ROMPREST anunță noul program de colectare a deșeurilor în Onești. Cum se vor ridica gunoiul menajer, biodeșeurile și reciclabilele

Primăria municipiului Onești a anunțat programul de colectare a deșeurilor municipale, reciclabile și biodegradabile, care va fi aplicat de operatorul de salubritate ROMPREST S.A. pentru utilizatorii casnici și noncasnici din mediul urban.

Potrivit anunțului, deșeurile municipale reziduale din zona de case vor fi colectate în fiecare zi de luni.

În ceea ce privește deșeurile biodegradabile, acestea vor fi ridicate în funcție de zone, în a doua zi de joi, vineri sau sâmbătă din fiecare lună. Pentru locuitorii de la blocuri, colectarea biodeșeurilor va avea loc săptămânal, în zilele de joi, vineri și sâmbătă.

Și programul pentru deșeurile reciclabile este diferențiat. În zona de case, colectarea se va face din poartă în poartă, în a doua și a patra zi de luni sau miercuri din lună, în funcție de cartier. Pentru locuitorii de la blocuri, deșeurile reciclabile vor fi ridicate în zilele de luni, marți, miercuri și joi.

În ceea ce privește deșeurile din sticlă, acestea vor fi colectate prin aport voluntar din punctele de precolectare, în luna august, în zilele de 4 și 20 august 2026.

Primăria a publicat și calendarul colectării deșeurilor reciclabile din zona de case pentru perioada iunie – septembrie 2026, cu acțiuni programate în fiecare lună.

Reprezentanții administrației locale le recomandă cetățenilor să respecte programul de colectare și să depoziteze deșeurile separat, în funcție de categoria din care fac parte, pentru a facilita reciclarea și menținerea curățeniei în municipiu.

Locuitorii pot consulta programul complet, cu împărțirea pe străzi și cartiere, în documentul publicat de Primăria Onești.