RAR anunță trecerea la certificatul electronic pentru vehicule, dar infrastructura din România este încă în dezvoltare

Registrul Auto Român (RAR) a anunțat că, începând cu 5 iulie 2026, a intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene obligativitatea utilizării Certificatului de Conformitate în format electronic (eCOC-IVI 2.0) pentru vehiculele noi din categoriile M, N și O. Cu toate acestea, instituția recunoaște că infrastructura necesară implementării complete a noului sistem în România nu este încă finalizată.

Potrivit RAR, statele membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei perioade de tranziție, care se poate întinde până la 29 noiembrie 2026. În acest interval, autoritățile vor continua să accepte și Certificatul de Conformitate (COC) în format tipărit, pentru a evita blocajele la înmatricularea vehiculelor noi.

RAR precizează că este pregătit să emită Cărți de Identitate ale Vehiculului (CIV) pe baza noului certificat electronic pentru producătorii, importatorii și distribuitorii care sunt deja înrolați în sistem și ale căror date au fost încărcate în platforma europeană EUCARIS.

În același timp, instituția admite că dezvoltă în prezent o nouă procedură de emitere a CIV pe baza eCOC-IVI 2.0, aceasta urmând să fie disponibilă, în principiu, din luna august 2026.

Totodată, unul dintre elementele-cheie ale noului sistem, Punctul Național de Acces al României (National Access Point – NAP), se află încă în faza de dezvoltare și este estimat să fie finalizat abia până în septembrie 2026.

Acest punct de acces va permite constructorilor și carosierilor români să genereze, valideze și încarce certificatele electronice în sistemul european EUCARIS.

Până atunci, RAR anunță că va continua să accepte certificatele de conformitate în format hârtie pentru constructorii români care dețin omologare de tip UE.

Practic, deși obligația privind utilizarea certificatului electronic a intrat în vigoare la nivel european, implementarea efectivă în România va avea loc etapizat, pe măsură ce infrastructura informatică va deveni operațională.

Pentru cumpărătorii de autoturisme noi, schimbările sunt minime în această etapă. Până la finalizarea perioadei de tranziție, dealerii și importatorii vor putea prezenta în continuare certificatul de conformitate pe hârtie sau o copie imprimată a certificatului electronic, semnată și ștampilată de producător.

RAR reamintește că Certificatul de Conformitate este documentul care atestă respectarea cerințelor tehnice și legislative aplicabile vehiculului. În lipsa acestuia, instituția nu poate emite Cartea de Identitate a Vehiculului, iar autoturismul nu poate fi înmatriculat.