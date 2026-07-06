EXCLUSIV | Indicele Echității. Școlile în care elevii au obținut cele mai apropiate rezultate la Evaluarea Națională

După ce Deșteptarea a publicat Indicele Compozit Deșteptarea (ICD) și Topul Excelenței, analiza rezultatelor la Evaluarea Națională 2026 continuă cu un indicator mai puțin obișnuit, dar extrem de relevant: Indicele Echității.

Dacă Indicele Excelenței arată unde sunt concentrați elevii cu rezultate foarte bune, Indicele Echității răspunde unei alte întrebări:

Care sunt școlile în care aproape toți elevii au obținut rezultate apropiate?

În educație, performanța nu înseamnă doar existența unor elevi de nota 10. La fel de important este ca diferențele dintre elevii unei promoții să fie cât mai mici. O școală în care majoritatea elevilor obțin rezultate apropiate oferă, de regulă, o pregătire mai uniformă decât una în care coexistă rezultate excelente și foarte multe medii mici.

Topul Echității

Loc Unitatea de învățământ Candidați Media Coeficient de variație 1 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești 29 8,97 0,051 2 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 27 8,99 0,059 3 Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 29 9,14 0,073 4 Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 59 8,70 0,087 5 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 74 8,41 0,118 6 Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 77 8,15 0,121 7 Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna 22 8,16 0,123 8 Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata 16 7,29 0,129 9 Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 128 7,75 0,138 10 Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău 13 7,52 0,139 11 Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 117 8,42 0,139 12 Colegiul „N.V. Karpen” Bacău 28 8,02 0,141 13 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 124 8,18 0,148 14 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 64 7,76 0,150 15 Școala Gimnazială „Gheorghe Bantaș” Itești 10 7,61 0,157

Ce arată analiza

Rezultatele confirmă faptul că marile colegii naționale nu produc doar elevi de top, ci și promoții foarte omogene. Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești ocupă primul loc, având cele mai mici diferențe între rezultatele elevilor din promoția 2026.

În același timp, clasamentul scoate în evidență unități de învățământ care nu se regăsesc în mod obișnuit în topurile bazate exclusiv pe medii. Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata și Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău intră în Top 10 deoarece elevii lor au obținut rezultate foarte apropiate între ei, chiar dacă media generală este mai modestă decât în cazul colegiilor naționale.

Un alt aspect interesant este poziția Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacău și a Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Bacău. Ambele au promoții foarte numeroase, iar menținerea unei distribuții uniforme a rezultatelor pentru peste o sută de candidați reprezintă o performanță statistică importantă.

Cum a fost realizat clasamentul

Indicele Echității este bazat pe coeficientul de variație, un indicator statistic utilizat pentru a măsura cât de dispersate sunt rezultatele în raport cu media unei promoții.

Cu cât coeficientul este mai mic, cu atât diferențele dintre elevi sunt mai reduse, iar rezultatele sunt mai omogene.

În analiză au fost incluse doar unitățile de învățământ cu minimum 10 candidați prezenți la Evaluarea Națională 2026. Clasamentul nu măsoară nivelul absolut al performanței, ci gradul în care o școală reușește să ofere o pregătire echilibrată întregii promoții.

Analiză statistică realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.