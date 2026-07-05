Bacăul va avea o pistă de biciclete până în Hemeiuș. Primăria a semnat contractul de finanțare pentru un proiect de 67 de milioane de lei

Primăria Municipiului Bacău a semnat contractul de finanțare pentru un proiect de mobilitate urbană care prevede amenajarea a 21,5 kilometri de piste de biciclete între municipiul Bacău și comuna Hemeiuș, precum și modernizarea trotuarelor de-a lungul unuia dintre cele mai circulate bulevarde ale orașului.

Anunțul a fost făcut de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care a precizat că investiția are ca obiectiv reducerea aglomerației rutiere de pe strada Ștefan cel Mare și oferirea unei alternative sigure de deplasare pentru persoanele care aleg bicicleta în locul autoturismului.

Edilul a declarat că administrația locală își propune ca până la sfârșitul acestui an să fie semnat și contractul pentru execuția lucrărilor.

Proiectul prevede reabilitarea completă a trotuarelor pe traseul cuprins între zona Parcului Catedralei și Calea Moldovei, până la limita cu calea ferată. Totodată, vor fi amenajate piste pentru biciclete și vor fi instalate elemente de mobilier urban, sisteme moderne de iluminat public și camere de supraveghere.

În cadrul investiției sunt prevăzute și lucrări de amenajare peisagistică, prin plantarea de arbori și arbuști, precum și amplasarea de bănci în zone umbrite sau în apropierea spațiilor destinate popasului, pentru a încuraja deplasarea pietonală și petrecerea timpului în aer liber.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 67 de milioane de lei, dintre care 52 de milioane de lei reprezintă finanțare din fonduri europene.

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a mulțumit administrației comunei Hemeiuș pentru colaborarea în vederea depunerii proiectului, subliniind că parteneriatul dintre cele două administrații a avut la bază interesul comunităților locale, dincolo de diferențele politice.