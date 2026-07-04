Spitalul din Buhuși: Materialele de unică folosință și cele refolosibile trebuie evaluate pe baza eficienței și siguranței

Alegerea dintre materialele de unică folosință și cele refolosibile reprezintă una dintre provocările actuale ale sistemului sanitar, în contextul în care unitățile medicale trebuie să găsească un echilibru între siguranța pacienților, protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor, transmit reprezentanții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

Potrivit conducerii unității medicale, analiza acestei problematici a constituit un subiect constant de interes în ultimii ani, specialiștii spitalului participând la conferințe, întâlniri de lucru și schimburi de experiență organizate atât în România, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene.

Reprezentanții spitalului arată că materialele de unică folosință, precum lenjeriile de pat, halatele chirurgicale, câmpurile operatorii, pijamalele, bonetele sau papucii, oferă avantaje importante în ceea ce privește prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și simplificarea activităților logistice. În același timp, acestea presupun costuri ridicate și generează cantități importante de deșeuri.

În schimb, utilizarea materialelor refolosibile poate reprezenta o alternativă sustenabilă, cu condiția existenței unor sisteme eficiente de colectare, spălare, dezinfecție și sterilizare, care să respecte standardele de siguranță impuse în domeniul medical.

Conducerea Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși consideră că unul dintre modelele care și-au demonstrat eficiența în mai multe state europene este dezvoltarea unor spălătorii regionale moderne, capabile să deservească simultan mai multe unități sanitare. Potrivit reprezentanților instituției, o astfel de soluție ar putea contribui la reducerea costurilor, optimizarea resurselor și diminuarea impactului asupra mediului, fără a afecta calitatea serviciilor medicale.

Reprezentanții spitalului subliniază că viitorul sistemului sanitar trebuie să se bazeze pe decizii fundamentate pe dovezi și bune practici, care să asigure un echilibru între siguranța pacienților, sustenabilitatea sistemului și utilizarea responsabilă a fondurilor publice.