Jandarmii băcăuani au participat la competiția militară „Signal Foot March”. Un subofițer s-a clasat în Top 10

Patru jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au participat la competiția militară de anduranță „Signal Foot March”, organizată de Batalionul 115 Comunicații și Tehnologia Informației al Ministerului Apărării Naționale, în zona împădurită din apropierea localității Hemeiuș.

Competiția a reunit aproape 100 de participanți, care au avut de parcurs un traseu de 30 de kilometri pe teren accidentat, echipați în ținută militară și purtând în permanență un rucsac tactic cu o greutate de 11 kilograme. Proba a presupus un efort fizic și psihic susținut, desfășurat pe parcursul mai multor ore.

Cel mai bun rezultat al echipei Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a fost obținut de sergentul-major Popa Teofil, care a încheiat competiția pe locul al nouălea. Potrivit reprezentanților instituției, performanța acestuia se datorează pregătirii fizice constante și experienței acumulate prin practicarea ciclismului de anduranță.

„A fost o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă. Să parcurgi 30 de kilometri pe teren accidentat, cu un rucsac de 11 kilograme în spate, este un test de voință și concentrare. Ciclismul m-a ajutat să-mi dezvolt rezistența și să-mi dozez efortul. Dincolo de clasament, această competiție a însemnat mândria de a reprezenta instituția, depășirea propriilor limite și spiritul de camaraderie”, a declarat sergentul-major Popa Teofil.

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău i-a felicitat pe cei patru participanți pentru determinarea, spiritul de echipă și profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul competiției, apreciind modul în care au reprezentat instituția la această probă de anduranță.