Unde sunt surprizele Evaluării Naționale din Bacău? Nu doar colegiile de elită au atras atenția

Primele poziții ale clasamentului Evaluării Naționale 2026, înainte de contestații, sunt ocupate, așa cum era de așteptat, de colegiile cu tradiție din județul Bacău. Totuși, o analiză a rezultatelor arată că performanța nu este monopolul marilor colegii, iar câteva școli gimnaziale și unități din mediul rural au reușit rezultate care depășesc așteptările.

În fruntea clasamentului se află Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, cu o medie de aproximativ 9,14 pentru cei 29 de candidați. Urmează Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău (aproximativ 8,99) și Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești (aproximativ 8,97), rezultate care confirmă statutul acestor unități de învățământ.

Mai interesantă este însă situația școlilor gimnaziale. Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău a obținut o medie de peste 8,4 în condițiile în care a avut 117 candidați, un număr considerabil mai mare decât multe dintre unitățile aflate în fruntea clasamentului. De asemenea, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău a înregistrat o medie de aproximativ 8,40 pentru 74 de absolvenți, iar Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău a depășit media de 8,17, având nu mai puțin de 124 de candidați.

Rezultatele sunt relevante deoarece o medie ridicată obținută de o școală cu peste o sută de elevi este, din punct de vedere statistic, mai dificil de menținut decât în cazul unei promoții restrânse.

Analiza evidențiază și câteva surprize din mediul rural. Școala Gimnazială Nr. 1 Orbeni a înregistrat o medie de aproximativ 7,30 pentru 20 de candidați, iar Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata a obținut o medie apropiată, de 7,29, cu 16 absolvenți. Peste pragul de 7 s-a situat și Școala Gimnazială Traian, rezultat care plasează aceste unități peste media județeană.

O altă concluzie este că performanța nu poate fi măsurată exclusiv prin numărul mediilor de 10. În acest an nu există nicio medie generală de 10 în județ, iar multe școli se remarcă printr-un număr mare de elevi cu rezultate bune, fără a avea neapărat candidați în fruntea clasamentului.

În același timp, analiza arată diferențe importante între școli în ceea ce privește uniformitatea rezultatelor. Unele unități au obținut medii ridicate pentru aproape întreaga promoție, în timp ce altele au avut atât elevi cu rezultate excelente, cât și un număr semnificativ de medii sub 5. Acest lucru sugerează că performanța unei școli nu poate fi redusă la câțiva olimpici sau la primul loc din clasament.

Datele analizate sunt cele publicate înainte de soluționarea contestațiilor, astfel că unele medii se pot modifica. Totuși, imaginea de ansamblu rămâne relevantă: dincolo de colegiile consacrate, există școli gimnaziale și unități din mediul rural care au reușit să obțină rezultate peste nivelul la care mulți s-ar fi așteptat.