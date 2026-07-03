DSP Bacău lansează o campanie de informare privind riscurile consumului de tutun și ale produselor cu nicotină

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău anunță derularea, în lunile iulie și august 2026, a campaniei naționale „Respiră curat, alege sănătatea!”, desfășurată sub sloganul „Fii informat! Fără nicotină, fără compromis!”, cu scopul declarat de a informa populația cu privire la efectele consumului de tutun și ale produselor emergente cu nicotină.

Potrivit DSP Bacău, campania se adresează în principal copiilor și adolescenților cu vârste între 10 și 18 ani și urmărește prevenirea inițierii consumului de produse care conțin nicotină.

Instituția arată că fumatul continuă să reprezinte unul dintre principalii factori de risc pentru apariția bolilor cardiovasculare, a unor forme de cancer, a afecțiunilor respiratorii cronice și a diabetului zaharat de tip 2. De asemenea, citând estimările IHME – Global Burden of Disease 2023, DSP susține că fumatul ocupă locul al doilea între factorii de risc care contribuie la decesul prematur și dizabilitate în România, după hipertensiunea arterială.

În comunicat se mai arată că utilizarea țigaretelor electronice, a produselor din tutun încălzit și a altor produse cu nicotină este în creștere, în special în rândul adolescenților, iar promovarea acestora prin arome și campanii de marketing poate crea percepția că ar avea un risc redus pentru sănătate.

Potrivit DSP, nicotina produce dependență, iar expunerea în perioada copilăriei și adolescenței poate afecta dezvoltarea cerebrală, memoria, atenția și controlul impulsurilor. Totodată, instituția atrage atenția că aerosolii proveniți din țigaretele electronice și emisiile produselor din tutun încălzit nu sunt lipsite de substanțe cu potențial nociv.

În cadrul campaniei vor fi promovate mesaje privind riscurile consumului de tutun și nicotină, prevenirea expunerii pasive la fum și aerosoli și beneficiile renunțării la fumat sau la utilizarea produselor de vapat. De asemenea, părinții sunt încurajați să discute cu copiii despre aceste riscuri și să solicite sprijin de specialitate dacă observă semne ale consumului sau dependenței.

Campania este organizată la nivel național de Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene.