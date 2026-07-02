Pompierii au intervenit la Onești după ce a fost semnalată o butelie cu scăpări de gaz

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău au intervenit, miercuri, pe strada Cașinului din municipiul Onești, în urma unui apel la 112 care anunța o butelie ce prezenta scăpări de gaz.

Conform unupetrotus.ro, la locul solicitării a fost trimisă o autospecială de stingere, iar echipajul a luat măsuri pentru securizarea zonei și eliminarea riscului producerii unui incendiu sau a unei explozii.

Reprezentanții inspectoratului atrag atenția că scurgerile de gaz de la butelii pot genera situații periculoase în cazul acumulării gazului și al existenței unei surse de aprindere, motiv pentru care astfel de intervenții sunt tratate cu prioritate.

Conform informațiilor transmise de ISU Bacău, incidentul nu s-a soldat cu victime și nu au fost înregistrate alte pagube.