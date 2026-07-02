Ștefan cel Mare și Sfânt, comemorat la Baza 95 Aeriană din Bacău, la 522 de ani de la trecerea sa în veșnicie

Militari ai Bazei 95 Aeriene „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” din Bacău au participat, joi, 2 iulie, la o ceremonie militară și religioasă organizată la Biserica „Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu prilejul comemorării a 522 de ani de la trecerea în veșnicie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Evenimentul a fost dedicat cinstirii memoriei domnitorului Moldovei, una dintre cele mai importante personalități ale istoriei românilor, recunoscut pentru rolul său de conducător militar, diplomat și administrator al statului medieval moldovean.

Reprezentanții Bazei 95 Aeriene au evocat personalitatea lui Ștefan cel Mare, subliniind că acesta a rămas în istorie ca un războinic neînfricat, apărător al credinței și protector al culturii, ale cărui victorii au adus prestigiu Moldovei și au impresionat atât contemporanii, cât și generațiile care i-au urmat.

În mesajul transmis cu această ocazie au fost amintite și cuvintele istoricului Mihail Kogălniceanu, care îl descria pe voievod drept simbolul întregii istorii a Moldovei, precum și evocarea cronicarului Grigore Ureche, care îl numea pe Ștefan „un stâlp de pază și un soare de scăpare pentru țara sa”.

La finalul ceremoniei, participanții au adus un omagiu domnitorului și tuturor celor care și-au jertfit viața pentru apărarea țării, sub mesajul: „Recunoștință eternă eroilor neamului!”