DSP Bacău: 123 de cazuri de boală diareică acută, raportate într-o săptămână

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău anunță că monitorizează, în perioada iunie–octombrie 2026, evoluția bolilor digestive, în cadrul sistemului național de supraveghere epidemiologică.

Potrivit instituției, în intervalul 22–28 iunie 2026 au fost înregistrate în județul Bacău 123 de cazuri de boală diareică acută (BDA). Dintre acestea, 86 au fost diagnosticate în cabinetele medicilor de familie, iar 37 de pacienți au necesitat internare.

DSP precizează că monitorizarea include, pe lângă boala diareică acută, și alte afecțiuni digestive, precum enterocolitele și dizenteria.

Reprezentanții instituției recomandă populației respectarea măsurilor de igienă pentru reducerea riscului de îmbolnăvire. Printre acestea se numără spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de masă și după folosirea toaletei, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum, prepararea termică adecvată a alimentelor perisabile și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare.

De asemenea, DSP recomandă utilizarea apei păstrate în recipiente curate și acoperite, menținerea curățeniei în locuință și evitarea cumpărării de alimente de la comercianți stradali sau din unități care nu dispun de instalații frigorifice funcționale pentru depozitarea produselor alimentare.