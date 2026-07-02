Activitatea ABA Siret, prezentată în ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău

Activitatea Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret a fost prezentată în cadrul unei ședințe a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Bacău, desfășurată la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău.

Potrivit unui comunicat al ABA Siret, directorul instituției, Relu Adam, a prezentat membrilor ATOP principalele responsabilități ale administrației, inclusiv gestionarea resurselor de apă, reducerea riscului la inundații, exploatarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice, monitorizarea apelor și activitățile de protecție a mediului.

Conform sursei citate, în cadrul reuniunii a fost evidențiată importanța colaborării dintre instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență și în aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor. Reprezentanții ABA Siret au arătat că instituția colaborează cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, autoritățile administrației publice locale și alte structuri cu atribuții în domeniu.

Potrivit comunicatului, prezentarea a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, membrii ATOP solicitând clarificări privind activitatea administrației.

„Am apreciat interesul manifestat de membrii ATOP față de activitatea Administrației Bazinale de Apă Siret și mă bucur că am avut ocazia să răspundem întrebărilor adresate. Schimbul de informații și colaborarea dintre instituții sunt esențiale pentru ca măsurile de prevenire și intervenție să fie eficiente atunci când apar situații care afectează comunitățile”, a declarat directorul ABA Siret, Relu Adam, citat în comunicat.

Reprezentanții instituției apreciază că astfel de întâlniri pot contribui la consolidarea cooperării interinstituționale, în contextul în care fenomenele hidrologice extreme și efectele schimbărilor climatice impun o coordonare mai eficientă între autoritățile implicate.