Controalele în centrele pentru vârstnici din județul Bacău s-au încheiat. Aproape toate unitățile verificate au fost sancționate

Controalele desfășurate în perioada aprilie–iunie 2026 în centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice și în unitățile de îngrijiri medicale și medico-sociale din județul Bacău s-au încheiat, potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului.

Conform datelor prezentate de autorități, o comisie mixtă constituită prin Ordinul Prefectului nr. 99 din 14 aprilie 2026 a verificat 43 de unități, dintre care 31 de centre rezidențiale pentru persoane vârstnice și 12 unități cu profil medical și medico-social. Verificările au vizat condițiile de cazare și igienă, alimentația, respectarea drepturilor beneficiarilor, existența autorizațiilor, securitatea spațiilor, legislația muncii și standardele minime de calitate.

Potrivit raportului prezentat de Prefectură, în urma controalelor au fost aplicate 98 de amenzi și 68 de avertismente, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale ridicându-se la 687.800 de lei.

Datele comunicate de instituție indică faptul că 42 dintre cele 43 de unități verificate au primit cel puțin o sancțiune. Singurul centru fără sancțiuni nu avea beneficiari și nu funcționa la momentul controlului.

Autoritățile susțin că inspectorii au identificat o serie de nereguli, între care condiții de igienă considerate necorespunzătoare, produse alimentare expirate sau depozitate impropriu, depășirea capacității autorizate, lipsa unor autorizații obligatorii, condiții de cazare deficitare, probleme privind securitatea la incendiu, lipsa personalului și nerespectarea standardelor de calitate. În cazurile apreciate de autorități drept cele mai grave au fost dispuse măsuri care, potrivit comunicatului, includ încetarea furnizării serviciilor sociale și relocarea beneficiarilor.

Rezultatele prezentate arată, cel puțin la nivelul constatărilor consemnate de echipele de control, că toate centrele aflate efectiv în funcțiune au avut cel puțin o neconformitate. Rămâne însă de văzut câte dintre deficiențele constatate vor fi confirmate definitiv în eventualele proceduri administrative sau judiciare și în ce măsură măsurile dispuse vor fi puse în aplicare.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a declarat că scopul controalelor a fost protejarea persoanelor vârstnice și că instituția pe care o conduce va urmări implementarea măsurilor dispuse. Oficialul a afirmat că, dincolo de sancțiuni, prioritatea o reprezintă respectarea demnității beneficiarilor și prevenirea repetării unor astfel de situații.

Instituția Prefectului susține că verificările au urmărit în principal îmbunătățirea condițiilor din centre și protejarea persoanelor vulnerabile, iar monitorizarea unităților va continua în perioada următoare.