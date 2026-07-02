Construcțiile ridicate ilegal pe terenuri agricole ar putea fi legalizate, dar cu o taxă de cinci ori mai mare

În România, proprietarii care au construit fără respectarea procedurilor legale pe terenuri agricole din extravilan ar putea avea o ultimă șansă să intre în legalitate, însă cu un cost considerabil mai mare. Un proiect de lege adoptat de Senat prevede că scoaterea din circuitul agricol a acestor terenuri va fi posibilă doar după achitarea unui tarif de cinci ori mai mare decât cel prevăzut în prezent de lege.

Potrivit inițiativei legislative, măsura se aplică terenurilor agricole din extravilan pe care au fost ridicate construcții fără aprobarea de scoatere din circuitul agricol sau fără avizul privind clasa de calitate a terenului, necesar în cazul introducerii acestuia în intravilan prin documentații de urbanism.

Proiectul stabilește că proprietarii vor putea solicita intrarea în legalitate doar dacă achită un tarif calculat prin multiplicarea de cinci ori a taxei prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991. Măsura ar urma să fie valabilă timp de cinci ani de la intrarea în vigoare a legii.

Inițiatorii spun că soluția urmărește finalizarea procesului de reglementare a construcțiilor edificate fără respectarea procedurilor legale și asigurarea unui tratament unitar pentru toate situațiile similare existente la nivel național.

Nu este pentru prima dată când statul oferă o astfel de posibilitate. O măsură asemănătoare a fost aplicată și în trecut, însă atunci penalizarea era mai redusă, tariful fiind majorat de doar trei ori.

Taxa pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol este stabilită în funcție de clasa de calitate a terenului și de suprafața acestuia. Calculul se face prin înmulțirea numărului de metri pătrați cu valoarea corespunzătoare categoriei de teren, iar cuantumul este actualizat anual în funcție de rata inflației.

Noua propunere vizează construcțiile ridicate fără forme legale înainte de intrarea în vigoare a viitoarei legi și extinde perioada de referință până în anul 2026. De asemenea, sunt incluse și terenurile introduse în intravilan fără avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii, astfel încât toate aceste situații să poată fi soluționate în același cadru legislativ.

Proiectul de lege nu produce încă efecte. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților, care este for decizional, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.