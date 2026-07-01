Primăria Bacău oferă finanțări de 50.000 de lei pentru proiecte dedicate tinerilor

Primăria Municipiului Bacău a lansat sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul „Tineret”, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005.

Pentru anul 2026, administrația locală a alocat suma totală de 50.000 de lei de la bugetul local pentru finanțarea proiectelor destinate tinerilor.

Potrivit anunțului publicat de municipalitate, criteriile de acordare a finanțărilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local.

Documentația necesară pentru solicitarea finanțării poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău sau poate fi ridicată de la sediul instituției, situat pe strada Pictor Theodor Aman nr. 94 C.

Proiectele pot fi depuse la Registratura Municipiului Bacău, din strada Nicolae Titulescu nr. 3, până la data de 13 iulie 2026, ora 16.00.

Selecția proiectelor, verificarea eligibilității solicitanților, evaluarea capacității tehnice și financiare, precum și analiza propunerilor depuse se vor desfășura în perioada 14–16 iulie 2026.

Prin această sesiune de finanțare, municipalitatea urmărește sprijinirea inițiativelor nonprofit dedicate tinerilor și încurajarea implicării acestora în proiecte de interes pentru comunitatea locală.