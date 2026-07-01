Casca ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice. Proiect de modificare a Codului rutier

Persoanele care circulă cu trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate, în viitor, să poarte cască de protecție indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat recent în Parlament. Inițiativa urmărește modificarea Codului rutier și vine în contextul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate aceste vehicule.

În forma actuală a legislației, obligația de a purta cască se aplică doar conducătorilor de biciclete și trotinete electrice care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă propunerea va fi adoptată, regula se va extinde la toți utilizatorii de trotinete electrice care circulă pe drumurile publice.

Ce prevede proiectul

Inițiatorii propun completarea articolului 70 din Codul rutier cu o prevedere clară potrivit căreia purtarea unei căști de protecție omologate și fixate corespunzător va deveni obligatorie pentru orice persoană care conduce o trotinetă electrică, fără a mai exista diferențe în funcție de vârstă.

Scopul modificării este reducerea riscului de răniri grave în cazul accidentelor, având în vedere popularitatea tot mai mare a trotinetelor electrice ca mijloc de transport urban.

De ce este propusă schimbarea

În expunerea de motive, inițiatorii arată că utilizarea trotinetelor electrice a crescut considerabil în ultimii ani, odată cu dezvoltarea serviciilor de închiriere și cu preferința tot mai multor persoane pentru deplasările rapide în oraș.

Totodată, autorii proiectului atrag atenția că aceste vehicule îi expun pe utilizatori unor riscuri importante. O simplă pierdere a echilibrului, denivelările carosabilului, traficul intens sau impactul cu un alt vehicul pot provoca traumatisme severe, chiar și atunci când deplasarea se face cu viteză redusă.

Specialiștii în siguranță rutieră consideră că leziunile craniene reprezintă unele dintre cele mai frecvente și grave consecințe ale accidentelor cu trotinete electrice, iar utilizarea căștii poate reduce semnificativ riscul unor traumatisme fatale sau invalidante.

Proiectul nu produce încă efecte

Deocamdată, modificarea este doar o propunere legislativă. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să fie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Până atunci, rămân aplicabile regulile actuale din Codul rutier, care impun purtarea căștii doar utilizatorilor de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani.

Dacă proiectul va deveni lege, România s-ar alinia tendinței din mai multe state europene de a introduce măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței utilizatorilor de vehicule electrice ușoare, în contextul dezvoltării accelerate a mobilității urbane.