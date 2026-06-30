Muniție din Primul Război Mondial, descoperită într-o pădure din Oituz. Un proiectil de 150 mm a fost distrus prin explozie controlată

În comuna Oituz, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău a intervenit, în ultimele zile, pentru asanarea mai multor elemente de muniție rămase neexplodate din timpul Primului Război Mondial, descoperite într-o zonă forestieră greu accesibilă.

Muniția a fost identificată în timpul unor lucrări de punere în valoare a arborilor, iar accesul echipei de intervenție s-a realizat exclusiv pedestru, din cauza terenului accidentat.

La fața locului, pirotehnicienii au descoperit un proiectil exploziv de calibru 150 mm, amplasat pe un versant abrupt, ceea ce a îngreunat considerabil desfășurarea misiunii. În urma evaluării riscurilor, specialiștii au stabilit că proiectilul nu putea fi transportat în condiții de siguranță, astfel că au decis distrugerea acestuia prin explozie controlată chiar în locul în care a fost găsit.

Pe timpul retragerii din teren, echipa a mai identificat și ridicat alte două proiectile de calibre mai mici și două grenade defensive, provenite din aceeași zonă forestieră. Acestea au fost transportate în vederea distrugerii ulterioare, în condiții de siguranță.

Reprezentanții ISU Bacău atrag atenția că, în zonele afectate de conflictele armate, pot exista încă elemente de muniție neexplodată, chiar și la peste un secol de la încheierea Primului Război Mondial, acestea reprezentând un pericol permanent pentru populație.

Potrivit pompierilor, în anii anteriori au existat accidente provocate de astfel de muniții, în care au fost implicați lucrători forestieri, turiști și alte persoane aflate în zonele respective.

În contextul începerii sezonului de drumeții și al intensificării activităților în pădure, ISU Bacău recomandă cetățenilor să manifeste prudență și să nu atingă obiectele metalice suspecte.

În cazul descoperirii unor elemente de muniție neexplodată, populația este sfătuită să nu le miște, să nu încerce demontarea acestora, să îndepărteze persoanele din zonă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, indicând cât mai exact locul descoperirii.

„O reacție corectă poate preveni producerea unor tragedii”, subliniază reprezentanții ISU Bacău.