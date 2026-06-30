O lecție despre curaj, prietenie și încredere. O zi petrecută alături de jandarmi, pe care copiii nu o vor uita prea curând

În sala de activități a „Școlii de Vară MonAmi”, liniștea de început a dispărut în clipa în care în curte și-au făcut apariția autospecialele Jandarmeriei. Uniformele albastre, mașinile inscripționate și echipamentele de intervenție au stârnit imediat curiozitatea celor peste 30 de copii înscriși în program. Pentru ei nu era doar o vizită, ci începutul unei aventuri.

Încă din primele minute, emoțiile au fost înlocuite de întrebări. Cine conduce mașinile? Ce se află în trusele de intervenție? Cât de grea este casca? Cum devii jandarm?

Răbdători și zâmbitori, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au răspuns fiecărei curiozități, transformând întâlnirea într-o lecție despre siguranță și responsabilitate.

Nu a fost o prezentare rigidă, ci un dialog. Copiii au fost provocați să rezolve situații inspirate din viața de zi cu zi, să spună cum ar reacționa dacă ar vedea un coleg agresat, dacă s-ar rătăci într-o excursie sau dacă ar întâlni un străin care le-ar cere informații. Răspunsurile au venit rapid, iar cei mici au demonstrat că multe dintre regulile de bază le sunt deja familiare.

Într-o atmosferă relaxată, jandarmii au vorbit despre prevenirea faptelor antisociale, despre protejarea naturii, comportamentul responsabil în timpul drumețiilor montane și, poate cel mai important, despre faptul că uniforma nu trebuie privită cu teamă, ci cu încredere.

Momentul preferat al copiilor a venit atunci când au putut urca în autospeciale și au avut ocazia să descopere echipamentele folosite în misiuni.

„Mi-au plăcut super mult mașina jandarmilor și echipamentele pe care ni le-au arătat! Astăzi am învățat că ei sunt prietenii noștri și că, dacă avem vreodată o problemă, putem să le cerem ajutorul fără să ne fie frică”, spune Tudor, în vârstă de opt ani, fără să-și ascundă entuziasmul.

Ziua a continuat cu ateliere interactive în care copiii au discutat despre provocările lumii moderne. Rețelele de socializare, bullying-ul și consumul de substanțe interzise au fost explicate pe înțelesul lor, prin exemple concrete și jocuri de rol.

Mesajul transmis a fost simplu: orice problemă are o soluție dacă este împărtășită la timp unui adult de încredere.

„Am vorbit mult despre ce înseamnă să fim buni unii cu alții la școală și pe internet. Jandarmii ne-au explicat că bullying-ul face mult rău și că trebuie să fim curajoși să le spunem părinților noștri orice ne supără”, povestește Sofia, în vârstă de nouă ani.

Pentru profesorii care organizează Școala de Vară MonAmi, astfel de întâlniri completează educația din clasă prin experiențe pe care copiii le rețin mult mai ușor.

„Pentru noi, siguranța și educația copiilor sunt prioritare, iar vizita de astăzi și-a atins pe deplin scopul. Prezența jandarmilor le-a oferit nu doar informații importante despre prevenirea bullying-ului sau a pericolelor din mediul online, ci și un model de conduită, de responsabilitate și implicare. Ne bucurăm enorm de această colaborare care îi ajută pe cei mici să crească pregătiți pentru lumea din jur”, a declarat profesorul organizator Alina Pascu.

Dincolo de demonstrații și explicații, cea mai importantă lecție a zilei a fost aceea că siguranța începe cu dialogul. Copiii au fost încurajați să vorbească deschis cu părinții, profesorii sau autoritățile ori de câte ori se confruntă cu o situație care îi sperie sau îi pune în pericol.

La final, telefoanele și aparatele foto au surprins zeci de zâmbete. Copiii au plecat acasă cu amintiri frumoase, dar și cu ceva mai valoros: convingerea că oamenii în uniformă sunt aliații lor și că, atunci când au nevoie de ajutor, nu sunt niciodată singuri.

Uneori, cele mai importante lecții de vacanță nu se învață din manuale, ci din întâlniri care lasă în urmă încredere, curaj și dorința de a deveni, la rândul lor, oameni care îi ajută pe ceilalți.