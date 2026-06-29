Fotbal/ Liga 2: Aftanache s-a despărțit de FC Bacău

În locul atacantului transferat la Cetatea Suceava, „alb-roșii” intenționează să-l aducă pe Alexandru Gârbiță, ultima oară la Concordia Chiajna

Ceea ce era o probabilitate a devenit, de luni, 29 iunie, o certitudine: Alexandru Aftanache nu mai continuă cu FC Bacău. În vârstă de 24 de ani, Aftanache, unul dintre jucătorii exponențiali ai „alb-roșilor” în ultimele două sezoane (25 de goluri marcate în Liga 3, în anul promovării și șase reușite în Liga 2, în stagiunea trecută), a fost transferat de FC Bacău la Cetatea Suceava.

În locul „aripei” care se alătură astfel sucevenilor antrenați de Petre Grigoraș, FC Bacău intenționează să-l aducă pe Alexandru Gîrbiță. Craiovean de origine, Gîrbiță va împlini 25 de ani luna viitoare, iar în ultimul sezon a evoluat pentru Concordia Chiajna.

În cazul în care s-ar concretiza venirea lui Gărbiță, aceasta ar fi cea de-a doua mutare pe care FC Bacău ar materializa-o după aducerea stoperului spaniol Carlos Inglada (ultima oară la ACSM Politehinca Iași).

În ceea ce privește capitolul plecări, Alecu Aftanache este al patrulea jucător care s-a despărțit în această vară de divizionara secundă băcăuană, după Marko Juric, Vlăduț Cimbru și Andreas Niță.