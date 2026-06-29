Vaslui interzice sălile de păcănele. Ce înseamnă decizia pentru piața jocurilor de noroc

Municipiul Vaslui a devenit unul dintre orașele din România care au decis să limiteze drastic prezența sălilor de jocuri de noroc. Consilierii locali au votat interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza localității, cu excepții pentru jocurile loto tradiționale și pentru operatorii care desfășoară doar activități de pariuri sportive, conform legii.

Decizia vizează în special sălile de tip slot machine, adică spațiile cunoscute popular drept „păcănele”. Măsura vine într-un context în care autoritățile locale au invocat efectele sociale ale extinderii necontrolate a acestor activități.

În motivarea hotărârii au fost menționate riscuri precum dependența de jocuri de noroc, problemele financiare ale jucătorilor și ale familiilor acestora, dar și vulnerabilitatea persoanelor cu venituri reduse. Potrivit informațiilor publicate de Știrile ProTV, în perioada 2024-2025 au fost sesizate 21 de incidente în locațiile cu jocuri de noroc sau în apropierea acestora.

Hotărârea nu înseamnă închiderea imediată a tuturor operatorilor. Cei care au autorizații valabile își pot continua activitatea până la expirarea acestora, iar activitățile exceptate vor putea funcționa doar în condițiile stabilite prin regulamentul local.

Impactul economic nu este însă neglijabil. În Vaslui există peste 50 de săli de jocuri de noroc de tip slot machine, iar peste 150 de angajați ar putea fi afectați de această decizie.

Jocul responsabil rămâne esențial, indiferent de mediu

Discuția arată cât de importantă a devenit diferența dintre jocul ocazional, făcut cu limită clară, și jocul impulsiv, care poate duce la pierderi greu de controlat.

Pentru jucători, regula de bază rămâne aceeași indiferent de mediu: jocurile de noroc trebuie tratate ca formă de divertisment, nu ca metodă de câștig sau de recuperare a banilor pierduți.

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Ce arată cazul Vaslui

Cazul Vaslui nu este doar despre închiderea unor săli de jocuri, ci despre felul în care comunitățile încearcă să gestioneze efectele vizibile ale industriei jocurilor de noroc.

Pentru unii jucători, mediul online poate părea o alternativă mai comodă. Pentru alții, accesul rapid la jocuri poate deveni un risc dacă nu există autocontrol. De aceea, alegerea unui cazinou online trebuie făcută informat, cu atenție la licență, termeni, limite de depunere și opțiuni de joc responsabil.