Mai puțină birocrație la eliberarea buletinelor. Senatul a adoptat un proiect de simplificare

Recent, Senatul a adoptat un proiect legislativ care ar putea elimina una dintre cele mai frecvente cerințe birocratice întâlnite la eliberarea actelor de identitate: prezentarea certificatelor de stare civilă. Dacă inițiativa va trece și de Camera Deputaților, va fi promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, autoritățile vor fi obligate să verifice aceste informații direct în bazele de date ale statului.

Proiectul completează prevederile OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Potrivit noilor dispoziții, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai putea solicita certificate de naștere, de căsătorie sau alte acte de stare civilă, nici în original și nici în copie, atunci când emit cărți de identitate simple, electronice sau provizorii.

În schimb, funcționarii vor avea obligația să consulte din oficiu sistemele informatice ale statului pentru verificarea datelor necesare soluționării cererii.

Există însă și o excepție. Dacă informațiile nu sunt disponibile în bazele de date, sunt incomplete, conțin neconcordanțe sau nu pot fi verificate electronic, autoritățile vor putea solicita doar documentele strict necesare pentru clarificarea situației. În plus, acestea vor trebui să explice solicitantului de ce verificarea automată nu a fost posibilă.

Inițiatorii proiectului susțin că măsura urmărește eliminarea unei practici considerate depășite, prin care cetățenii sunt obligați să prezinte documente emise chiar de stat și existente deja în registrele oficiale. În opinia acestora, deși în ultimii ani au fost făcute investiții în digitalizarea administrației, numeroase instituții continuă să solicite documente care ar putea fi obținute prin interoperabilitatea sistemelor informatice.

Parlamentarii arată, în expunerea de motive, că această situație generează birocrație inutilă, aplicări diferite ale legislației de la o instituție la alta și reduce beneficiile reale ale procesului de digitalizare.

Inițiativa legislativă este semnată de mai mulți parlamentari ai Uniunii Salvați România și vine în contextul numeroaselor sesizări primite prin platforma „Fără Hârtie”, unde cetățenii, firmele și funcționarii publici au reclamat proceduri administrative greoaie și solicitarea repetată a unor documente pe care autoritățile le dețin deja.

Deocamdată, modificările nu se aplică. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, care este for decizional, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape, serviciile de evidență a persoanelor vor fi obligate să renunțe la solicitarea certificatelor de stare civilă în procedurile de eliberare a actelor de identitate.