Bacăul în sărbătoare. Comunitatea catolică îi invită pe băcăuani la hramul Sfinților Apostoli Petru și Paul

La sfârșitul lunii iunie, municipiul Bacău îmbracă haine de sărbătoare. În perioada 26-29 iunie 2026, orașul nostru va celebra Hramul Bacăului prin numeroase manifestări culturale, artistice și recreative, menite să aducă împreună locuitorii și oaspeții cetății. În aceeași perioadă, comunitatea romano-catolică din centrul orașului trăiește una dintre cele mai importante sărbători ale anului: hramul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Paul”.

Cu această ocazie, în numele preoților și al credincioșilor din Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae”, de care aparține şi biserica „Sfinții Apostoli Petru și Paul”, adresez tuturor băcăuanilor o invitație sinceră și călduroasă de a participa la celebrarea solemnă a hramului din data de 29 iunie, care va fi prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop de Iași.

Pentru comunitatea noastră, această sărbătoare reprezintă mult mai mult decât aniversarea patronilor bisericii. Ea este o ocazie de a privi cu recunoștință spre trecut, de a trăi cu bucurie prezentul și de a privi cu încredere spre viitor.

Puține orașe din România au privilegiul de a lega atât de frumos istoria lor civilă de istoria credinței. Bacăul este unul dintre acestea. De mai bine de șase secole, numele său este legat de prezența unei comunități catolice vii și dinamice. Istoria ne amintește că orașul nostru a fost, timp de peste două sute de ani, sediul Episcopiei Catolice de Bacău, un important centru spiritual pentru întreaga Moldovă. În jurul bisericilor, al mănăstirilor și al familiilor credincioase s-a țesut o poveste de credință, de perseverență și de speranță, care continuă și astăzi.

Actuala biserică „Sfinții Apostoli Petru și Paul” este ea însăși o expresie a acestei continuități. Ridicată prin efortul și generozitatea credincioșilor și sfințită în anul 2005, ea a devenit în scurt timp unul dintre simbolurile orașului. Prin dimensiunile sale impresionante și prin frumusețea arhitecturală, este un reper vizibil al Bacăului contemporan. Dar adevărata ei frumusețe nu constă în ziduri, ci în miile de oameni care îi trec pragul pentru a se ruga, pentru a primi sacramentele și pentru a găsi aici lumină și speranță în momentele importante ale vieții.

Patronii acestei biserici, sfinții apostoli Petru și Paul, sunt modele care depășesc granițele timpului și ale confesiunilor. Petru, pescarul simplu din Galileea, și Paul, intelectualul convertit pe drumul Damascului, au avut caractere diferite, istorii diferite și chiar opinii diferite în anumite momente. Totuși, amândoi au descoperit aceeași comoară: întâlnirea cu Isus Cristos. Din acel moment, întreaga lor viață a devenit o mărturie a credinței, a curajului și a iubirii.

Poate tocmai de aceea mesajul lor este atât de actual pentru lumea de astăzi. Într-o societate adesea marcată de diviziuni, neîncredere și individualism, Petru și Paul ne arată că unitatea nu înseamnă uniformitate, iar fraternitatea nu presupune să fim identici. Putem fi diferiți și, în același timp, uniți prin valori comune, prin respect reciproc și prin dorința sinceră de a construi împreună binele comun.

Sărbătoarea hramului este și un prilej de recunoștință. Ne amintim de toți cei care au contribuit la viața și dezvoltarea comunității noastre: preoți, persoane consacrate, binefăcători, voluntari, coruri, lectori, familii și generații întregi de credincioși care au transmis mai departe comoara credinței. Fiecare dintre ei a așezat o cărămidă la temelia acestei frumoase comunități.

Ne bucurăm în mod deosebit că, în acest an, sărbătoarea va fi prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop de Iași. Prezența păstorului diecezei în mijlocul nostru reprezintă întotdeauna un moment de har și de comuniune. Ea ne amintește că facem parte dintr-o familie spirituală mai mare, răspândită în întreaga Dieceză de Iași, unită prin aceeași credință și aceeași speranță.

În același timp, ne bucurăm că această sărbătoare religioasă coincide cu hramul municipiului Bacău. Considerăm că cele două dimensiuni ale sărbătorii se completează armonios. Manifestările culturale, artistice și recreative oferă ocazia întâlnirii și a bucuriei comune, iar celebrarea religioasă invită la reflecție, recunoștință și redescoperirea rădăcinilor spirituale care au contribuit la formarea identității orașului nostru.

Orașele se dezvoltă prin investiții, proiecte și infrastructură. Dar ele devin adevărate comunități atunci când oamenii care le locuiesc împărtășesc valori comune, respect reciproc și grijă față de aproapele. În acest sens, sfinții Petru și Paul rămân și astăzi modele pentru fiecare dintre noi. Ei ne învață să construim punți, nu ziduri; să căutăm ceea ce unește, nu ceea ce desparte; să fim oameni ai dialogului, ai credinței și ai speranței.

De aceea, îi invităm cu drag pe toți băcăuanii, indiferent de vârstă sau apartenență religioasă, să ni se alăture în această zi de sărbătoare. Îi așteptăm pe cei care participă în mod constant la viața Bisericii, dar și pe cei care poate nu au mai trecut de mult pragul unui lăcaș de cult. Îi așteptăm pe cei tineri și pe cei vârstnici şi pe toți cei care doresc să găsească un moment de liniște, de rugăciune și de comuniune.

În ziua de 29 iunie vom înălța împreună rugăciuni pentru familiile noastre, pentru copiii și tinerii orașului, pentru cei bolnavi și singuri, pentru cei care poartă responsabilități publice și pentru întreaga comunitate băcăuană. Îl vom ruga pe Dumnezeu să binecuvânteze orașul nostru cu pace, sănătate, unitate și speranță.

Fie ca sfinții apostoli Petru și Paul să ocrotească în continuare comunitatea noastră și întregul municipiu Bacău, iar sărbătoarea hramului să aducă lumină, bucurie și binecuvântare în inimile tuturor.

Pr. Benone Lucaci

Paroh şi decan de Bacău