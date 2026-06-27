DSVSA Bacău avertizează asupra riscului toxiinfecțiilor alimentare în perioada caniculei. Recomandări pentru populație

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău avertizează că temperaturile ridicate favorizează alterarea rapidă a alimentelor și cresc semnificativ riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare. În acest context, instituția transmite o serie de recomandări pentru consumatori și anunță intensificarea controalelor la operatorii din domeniul alimentar.

Potrivit unui comunicat al DSVSA Bacău, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) le recomandă cetățenilor să cumpere produse alimentare doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, care respectă normele de igienă și depozitare.

Specialiștii atrag atenția că alimentele de origine animală trebuie introduse în frigider imediat după cumpărare, iar carnea refrigerată, laptele, produsele lactate și ouăle trebuie păstrate la temperaturi cuprinse între 0 și +4 grade Celsius. Carnea congelată trebuie depozitată la temperaturi mai mici de -12 grade Celsius.

De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să respecte temperaturile de păstrare indicate pe etichetele produselor, să evite întreruperea lanțului frigorific în timpul transportului, să nu recongeleze produsele decongelate și să elimine imediat alimentele alterate pentru a preveni contaminarea altor produse.

DSVSA recomandă verificarea termenului de valabilitate și a integrității ambalajelor înainte de cumpărare, spălarea atentă a fructelor și legumelor, precum și respectarea regulilor de igienă în timpul preparării alimentelor. Totodată, alimentele crude trebuie păstrate separat de cele gata pentru consum, pentru a evita contaminarea încrucișată.

În perioada caniculară, inspectorii DSVSA Bacău vor intensifica verificările la unitățile care produc, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare de origine animală.

Controalele vor urmări respectarea condițiilor de igienă și temperatură pentru produsele perisabile, precum carne, pește, ouă, lapte și produse lactate, menținerea lanțului frigorific pe durata transportului și depozitării, precum și prevenirea comercializării produselor alterate sau a cărnii care nu a fost inspectată și certificată sanitar-veterinar.

Reprezentanții instituției precizează că produsele de origine animală alterate vor fi confiscate și distruse, iar transporturile care nu respectă condițiile legale de temperatură vor fi oprite.

Cetățenii care constată nereguli privind siguranța alimentelor le pot sesiza gratuit la Call Center-ul ANSVSA, la numărul 0800.826.787. De asemenea, DSVSA Bacău poate fi contactată la numărul de telefon 0234.586.233 sau prin TelVerde 0800.800.096.