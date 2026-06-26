Autoturism răsturnat într-o prăpastie, în Agăș. Un bărbat a fost descarcerat și transportat la spital

Un grav accident rutier s-a produs vineri seară în comuna Agăș, satul Agăș, unde un autoturism s-a răsturnat într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 10-12 metri. La fața locului au intervenit pompierii militari băcăuani, alături de echipaje medicale și salvatori montani.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Brusturoasa, o autospecială de descarcerare a Gărzii de Intervenție Comănești, un echipaj SMURD și resurse medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost solicitat sprijinul Salvamont – punctul de lucru Sulta–Agăș.

În autoturism se aflau două persoane. Unul dintre ocupanți, un bărbat, a reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acesta a fost evaluat medical la fața locului și a refuzat transportul la spital.

Cea de-a doua victimă, tot un bărbat, a rămas încarcerată în autoturism și a fost extrasă de pompierii militari cu ajutorul echipamentelor de descarcerare. După evaluarea medicală, acesta prezenta dureri lombare și escoriații, fiind transportat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pe durata intervenției, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar în zona accidentului.

Poliția urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.