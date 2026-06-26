Elevii au „degustat știința” la Stațiunea de Cercetare Legumicolă Bacău. Lecție despre biodiversitate, direct din grădină

Cum arată și, mai ales, cum are gust o legumă obținută prin cercetare și conservarea resurselor genetice? La această întrebare au primit răspuns elevii de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud, care au participat la activitatea educativă „Degustă Știința”, organizată de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

În cadrul evenimentului, tinerii au avut ocazia să guste soiuri de legume dezvoltate prin programele de cercetare ale stațiunii și conservate în colecțiile sale genetice. Activitatea le-a oferit o perspectivă practică asupra modului în care cercetarea contribuie la obținerea unor produse de calitate și la păstrarea biodiversității vegetale.

Organizatorii subliniază că scopul proiectului este apropierea publicului de activitatea de cercetare, transformând rezultatele științifice într-o experiență directă de învățare. Elevii au descoperit astfel că patrimoniul genetic vegetal nu reprezintă doar un concept teoretic, ci o resursă esențială pentru agricultura și alimentația viitorului.

Activitatea face parte din proiectul „CULEG – Dezvoltarea competențelor ecologice prin abordări aplicative în legumicultură”, care promovează educația practică și dezvoltarea competențelor ecologice în rândul tinerilor.

Totodată, evenimentul contribuie la obiectivele proiectului LEG(O)NEST – „Centru de cercetare pentru managementul inteligent al utilizării integrate a resurselor genetice vegetale pe parcursul lanțului agro-alimentar, în beneficiul și cu implicarea comunității”, prin apropierea cercetării de societate și valorificarea patrimoniului genetic vegetal ca resursă strategică pentru dezvoltarea durabilă.

Reprezentanții stațiunii consideră că astfel de activități creează o punte între generațiile de cercetători și viitorii specialiști, demonstrând că știința poate fi înțeleasă nu doar în laborator, ci și prin experiențe simple, precum gustul autentic al unei legume cultivate din soiuri valoroase și conservate de-a lungul timpului.