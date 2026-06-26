Măsuri speciale în județul Bacău din cauza caniculei. CJSU a decis deschiderea lăcașurilor de cult și suplimentarea personalului medical

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău s-a reunit vineri, 26 iunie, într-o ședință extraordinară convocată pentru analizarea efectelor temperaturilor extreme și adoptarea unor măsuri menite să protejeze populația pe perioada caniculei.

Ședința, desfășurată la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, a avut pe ordinea de zi aprobarea planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative generate de valul de căldură.

Printre cele mai importante decizii adoptate se numără suplimentarea personalului Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și al unităților medicale de urgență pe durata perioadei caniculare, precum și deschiderea tuturor lăcașurilor de cult din județ între orele 11:00 și 18:00, pentru ca persoanele afectate de temperaturile ridicate să se poată adăposti la răcoare.

Autoritățile au decis, de asemenea, organizarea unor puncte de prim ajutor în primării, școli, teatre și alte spații dotate cu aer condiționat. În municipiul Bacău vor funcționa șase astfel de puncte, amenajate la Școala Gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov”, Școala Gimnazială „Constantin Platon”, Teatrul Municipal „Bacovia”, fostul sediu al Primăriei Bacău, Școala Gimnazială „George Bacovia” și Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran”.

Puncte de prim ajutor au fost organizate și în Onești, Moinești, Buhuși, Târgu Ocna, Dărmănești, Slănic Moldova, Comănești și Podu Turcului, în sedii ale administrațiilor locale, spitale, farmacii, centre medicale și alte instituții publice.

Totodată, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor identifica și sprijini persoanele vulnerabile, în special vârstnicii și persoanele cu dizabilități, iar Direcția de Sănătate Publică va monitoriza permanent calitatea apei potabile și va verifica fântânile publice. În situațiile în care apa nu este potabilă, vor fi amplasate avertizări vizibile cu mesajul „Apa nu este bună de băut”.

CJSU atrage atenția că scăldatul în zone neamenajate este interzis, urmând să fie montate panouri de avertizare în aceste locuri, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă va intensifica verificările pentru a se asigura că angajatorii respectă obligațiile legale privind protecția salariaților expuși la temperaturi extreme.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00, să consume lichide în mod constant, chiar și în lipsa senzației de sete, să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice și să nu utilizeze focul deschis pentru grătare sau arderea vegetației, în condițiile în care riscul producerii incendiilor este foarte ridicat.

În cazul apariției unor probleme de sănătate cauzate de temperaturile extreme, populația este sfătuită să apeleze serviciul de urgență 112 sau să se prezinte la cel mai apropiat punct de prim ajutor.