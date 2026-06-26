Noile taxe de drum se amână până în octombrie. Șoferii și transportatorii mai au trei luni până la schimbarea sistemului

Intrarea în vigoare a noului sistem de taxare pentru utilizarea drumurilor naționale și a autostrăzilor a fost amânată cu trei luni. Deși modificările urmau să fie aplicate de la 1 iulie, acestea vor deveni operaționale abia la 1 octombrie 2026, potrivit unei legi publicate miercuri în Monitorul Oficial.

Schimbarea face parte din reforma sistemului de taxare prevăzută de Legea nr. 226/2023, care introduce o diferențiere clară între vehiculele ușoare și cele grele. În noul model vor exista două categorii distincte de taxe: rovinieta, destinată autoturismelor și celorlalte vehicule ușoare, și TollRo, sistemul care se va aplica vehiculelor de transport greu.

Amânarea este prevăzută de Legea nr. 103/2026, care intră în vigoare la 27 iunie și modifică termenele stabilite anterior prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2025. Astfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va începe aplicarea noului regim de taxare începând cu 1 octombrie 2026.

Autoritățile au precizat că șoferii vor putea cumpăra și emite noile roviniete cu cel mult 30 de zile înainte de data la care sistemul va deveni funcțional.

Perioada suplimentară oferită până în toamnă va fi folosită pentru completarea cadrului legislativ și tehnic necesar implementării noului mecanism de taxare.

Ministerul Transporturilor a făcut deja pași în această direcție. În toamna anului trecut a publicat proiectul privind tarifele TollRo ce vor fi achitate de operatorii de transport rutier, iar în luna mai a lansat în consultare publică noile tarife pentru rovinietă, care urmează să fie aplicate odată cu intrarea în vigoare a noului sistem.

Prin această reformă, România aliniază modul de taxare a infrastructurii rutiere la principiile europene, diferențiind taxarea în funcție de categoria vehiculului și de impactul pe care acesta îl are asupra rețelei de drumuri.