Accident grav pe DN2-E85, în Filipești. O femeie încarcerată a fost extrasă în stare de inconștiență, fiind resuscitată

Un grav accident rutier s-a produs în această seară pe DN2-E85, în comuna Filipești, județul Bacău, pompierii militari fiind solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației de urgență.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD TIM și o ambulanță SMURD EPA din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre două autoturisme, în care au fost implicate trei persoane. Două dintre acestea s-au autoevacuat din unul dintre autovehicule, în timp ce cea de-a treia victimă, o femeie, a rămas încarcerată.

Salvatorii au găsit femeia în stare de inconștiență și au intervenit pentru extragerea acesteia dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Imediat după descarcerare, echipajele medicale au început manevrele de resuscitare.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice informații suplimentare privind starea victimelor și circumstanțele producerii accidentului.