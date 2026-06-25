Ceremonia de coborâre a Drapelului Național a deschis manifestările dedicate Zilei Drapelului, la Bacău

Începând cu ora 19:00, militarii Garnizoanei Bacău au desfășurat ceremonia de coborâre a Drapelului Național al României de pe catargul amplasat în Piața Tricolorului. După încheierea ceremonialului militar, drapelul a fost depus la Biserica „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Bacău, unde va rămâne până la ceremonia oficială dedicată Zilei Drapelului Național.

Manifestările vor continua vineri, 26 iunie, de la ora 10:00, când Garnizoana Bacău, cu sprijinul Unității Administrativ-Teritoriale Bacău, va organiza în Piața Tricolorului o ceremonie militară și religioasă prilejuită de sărbătorirea Zilei Drapelului Național.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cetățeni care doresc să aducă un omagiu drapelului, simbol al identității, unității și suveranității României.