Incendiu la o locuință din Oituz. Aproximativ 70 de metri pătrați din acoperiș au fost distruși

Un incendiu a izbucnit, în cursul după-amiezii de joi, la o locuință din satul Oituz, comuna Oituz, pompierii militari intervenind de urgență pentru limitarea și lichidarea flăcărilor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. De asemenea, a fost solicitat sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Datorită intervenției rapide a echipajelor, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele în care a fost găsit, fiind împiedicată extinderea flăcărilor la întreaga locuință sau la alte construcții din apropiere.

În urma incendiului au ars aproximativ 70 de metri pătrați din acoperișul imobilului.

Conform primelor cercetări, cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și utilizării acestora în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor astfel de incidente.