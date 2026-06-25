Bărbat arestat preventiv pentru violență în familie, în Bacău

Un tânăr de 28 de ani din municipiul Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, au documentat activitatea infracțională a bărbatului.

Anchetatorii au stabilit că, în data de 17 iunie, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu concubina sa, în vârstă de 24 de ani, acesta ar fi provocat un scandal și ar fi agresat-o fizic.

În urma administrării probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Joi, acesta a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea procurorului de caz.