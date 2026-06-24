Tradiția a prins viață la Liceul „Grigore Antipa”. Festivalul Iei a adus culoare, emoție și mândrie românească

Curtea și sălile Liceului Tehnologic „Grigore Antipa” din Bacău s-au transformat într-un adevărat spectacol al tradițiilor românești, cu ocazia Festivalului Iei, un eveniment care a reunit elevi, profesori, părinți și invitați într-o atmosferă plină de culoare și emoție.

Încă de la primele ore ale zilei, costumele populare au dat tonul sărbătorii. Ii cusute cu migală, motive tradiționale și zâmbete sincere au alcătuit decorul unei manifestări dedicate identității culturale românești și generațiilor care o duc mai departe.

Pe scena amenajată pentru eveniment s-au succedat momente artistice susținute de elevi. Interpreți de muzică populară au adus în fața publicului cântece cunoscute din diferite zone ale țării, în timp ce majoretele au completat programul cu reprezentații energice. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost parada costumelor tradiționale, în cadrul căreia tinerii au demonstrat că portul popular poate fi purtat cu aceeași mândrie și astăzi.

Printre invitații prezenți s-a numărat și primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care a felicitat organizatorii și participanții pentru implicarea în promovarea valorilor românești și a educației.

Evenimentul a fost și o ocazie pentru a pune în valoare oferta educațională a liceului. Vizitatorii au putut descoperi specializările pregătite pentru elevi în domenii precum gastronomia, turismul, serviciile de înfrumusețare, industria alimentară sau analiza produselor alimentare, domenii care oferă perspective profesionale solide și răspund cerințelor actuale ale pieței muncii.

Dincolo de momentele artistice și de prezentările educaționale, festivalul a avut și o componentă practică. În cadrul parteneriatului dintre Primăria Municipiului Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, elevii au primit „ghiozdanul de urgență”, un proiect care urmărește să îi familiarizeze pe tineri cu măsurile minime de pregătire necesare în cazul producerii unor situații neprevăzute.

Pe parcursul întregii zile, atmosfera a fost una de sărbătoare autentică. Cântecele populare, costumele tradiționale și entuziasmul elevilor au demonstrat că tradițiile nu sunt simple pagini de istorie, ci valori vii, pe care noile generații le pot păstra și promova cu succes.

Festivalul Iei de la Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” a fost mai mult decât un eveniment cultural. A fost o lecție despre identitate, apartenență și respect pentru patrimoniul românesc, transmisă prin energia și creativitatea tinerilor care au dat viață acestei zile speciale.