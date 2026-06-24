Garda de Mediu a amendat cu 50.000 de lei serviciul de salubrizare din Buhuși

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a aplicat amenzi în valoare totală de 50.000 de lei în urma unui control neplanificat desfășurat pe raza orașului Buhuși, declanșat ca urmare a unor sesizări privind modul de gestionare a deșeurilor.

Potrivit reprezentanților instituției, în timpul verificărilor din teren au fost identificate mai multe nereguli, printre care existența unor depozitări necontrolate de deșeuri amestecate – resturi menajere, plastic, textile, carton și deșeuri provenite din construcții – pe domeniul public, inclusiv în zona canalului colector „Mocirla” și în apropierea unor puncte de colectare din oraș.

Comisarii de mediu au constatat, de asemenea, că serviciul de colectare și transport al deșeurilor municipale era efectuat cu personal propriu și autospeciale închiriate, fără deținerea actelor de reglementare necesare din punct de vedere al protecției mediului. Totodată, au fost identificate deficiențe privind trasabilitatea deșeurilor, prin lipsa documentelor de transport obligatorii.

Pentru neconformitățile constatate, Garda de Mediu a aplicat o amendă de 20.000 de lei pentru neluarea măsurilor necesare de salubrizare și monitorizare a zonelor predispuse la depozitări ilegale și o amendă de 30.000 de lei pentru prestarea serviciului de salubrizare fără actele de reglementare prevăzute de legislația de mediu. În plus, a fost emis un avertisment scris pentru neprezentarea formularelor necesare asigurării trasabilității deșeurilor.

Pe lângă sancțiunile contravenționale, comisarii au impus măsuri obligatorii, cu termene clare de realizare, care vizează salubrizarea zonelor afectate, obținerea documentelor de reglementare necesare și conformarea cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au subliniat că protejarea mediului și menținerea curățeniei în comunități reprezintă o responsabilitate comună și au încurajat cetățenii să sesizeze situațiile care pot afecta mediul înconjurător.